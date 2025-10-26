Без рецепта и без возрастных ограничений: в Японии изменили правила продажи контрацептивов

Министерство здравоохранения Японии впервые официально разрешило продажу таблеток экстренной контрацепции без рецепта врача. Теперь их смогут приобрести все желающие — без возрастных ограничений и без необходимости согласия родителей.

Ранее такие препараты можно было получить только после консультации с медиком в клинике или аптеке. Как отмечает BBC, это решение стало результатом многолетних дискуссий между чиновниками, врачами и правозащитниками.

Что известно о препарате

Речь идёт о средстве Norlevo, которое снижает риск нежелательной беременности примерно на 80%, если принять его в течение первых 72 часов после полового акта. Таблетка препятствует развитию или прикреплению яйцеклетки к стенке матки.

Вопрос о свободной продаже экстренной контрацепции впервые поднимался еще в 2017 году. Тогда инициативу поддержали активисты по всей стране, однако медицинская комиссия Минздрава выступила против, аргументируя это риском бесконтрольного использования.

В июне 2024 года производитель препарата Norlevo повторно подал заявку на разрешение безрецептурной продажи. После длительного рассмотрения, в августе 2025 года, профильная комиссия Министерства поддержала это предложение.

Япония — одна из последних развитых стран, где действовали подобные ограничения. Для сравнения, таблетки экстренной контрацепции уже доступны без рецепта более чем в 90 странах мира, включая США, Канаду, Великобританию и большинство государств ЕС.

Правозащитные организации подчеркивают, что это решение поможет сделать репродуктивное здоровье женщин более доступным и уменьшит стигматизацию темы контрацепции.

