Без рецепта і без вікових обмежень: у Японії змінили правила продажу контрацептивів

Міністерство охорони здоров’я Японії вперше офіційно дозволило продаж таблеток екстреної контрацепції без рецепта лікаря. Тепер їх зможуть придбати всі охочі — без вікових обмежень і без необхідності згоди батьків.

Раніше такі препарати можна було отримати лише після консультації з медиком у клініці чи аптеці. Як зазначає BBC, це рішення стало результатом багаторічних дискусій між чиновниками, лікарями та правозахисниками.

Що відомо про препарат

Йдеться про засіб Norlevo, який знижує ризик небажаної вагітності приблизно на 80%, якщо його прийняти протягом перших 72 годин після статевого акту. Таблетка запобігає розвитку або прикріпленню яйцеклітини до стінки матки.

Питання про вільний продаж екстреної контрацепції вперше порушували ще у 2017 році. Тоді ініціативу підтримали активісти по всій країні, однак медична комісія МОЗ виступила проти, аргументуючи це ризиком безконтрольного використання.

У червні 2024 року виробник препарату Norlevo повторно подав заявку на дозвіл безрецептурного продажу. Після тривалого розгляду, у серпні 2025 року, профільна комісія Міністерства підтримала цю пропозицію.

Японія — одна з останніх розвинених країн, де діяли такі обмеження. Для порівняння, таблетки екстреної контрацепції вже доступні без рецепта у більш ніж 90 країнах світу, зокрема у США, Канаді, Великій Британії та більшості держав ЄС.

Правозахисні організації наголошують, що це рішення допоможе зробити репродуктивне здоров’я жінок більш доступним і зменшить стигматизацію теми контрацепції.

Дбати про власну безпеку під час статевого акту — надважливо. Раніше ми розповідали, що таке сифіліс, як він передається та чи лікується.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!