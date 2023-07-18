Захворювання, що майже зникло! Чому люди почали частіше хворіти на сифіліс та які наслідки це має

Донедавна сифіліс вважався однією з найстаріших хвороб, що зникає. Але ж нині вона повертається і робить це із загрозливою швидкістю. Про те, чому це відбувається та як захиститися від цієї хвороби, розповіли журналісти видання BBC.

Вперше про сифіліс почали згадувати ще наприкінці XV століття. Тоді його називали по-різному, наприклад, французька хвороба, неаполітанська хвороба, польська хвороба.

Первинні симптоми сифілісу легко не помітити, оскільки ця інфекція майстерно імітує інші захворювання. Сифіліс — це виліковне захворювання, але якщо не почати терапію вчасно — наслідки можуть бути серйозними.

Зараз також дивляться

Яка ситуація із захворюванням на сифіліс у світі

У квітні останні статистичні дані про інфекції, що передаються статевим шляхом, були оприлюднені США. У ньому зауважили суттєве збільшення випадків сифілісу — на 32% у період з 2020 до 2021 року. Варто зазначити, що це найвищий показник за останні 70 років. Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) наголосили, що епідемія не демонструє ознак зменшення.

Окрім того, за останні роки помітно збільшилися й випадки вродженого сифілісу — тобто, коли мати передає інфекцію немовляті, коли воно ще перебуває в утробі.

Це нерідко відбувається через зараження від сексуального партнера. Як наслідок, ця хвороба може стати причиною мертвонародження, смерті новонароджених та проблем зі здоров’ям, що залишаться на усе життя.

Стрімке повернення цієї хвороби збиває з пантелику багатьох експертів у сфері здоров’я.

Директорка департаменту профілактики сексуально передаваних інфекцій у CDC Леандро Мена каже, що вони ще п’ятнадцять-двадцять років тому вважали, що наближаються до зникнення сифілісу.

Та додала, що вони безперечно бачать зростання інцидентів сифілісу на рівні, якого не спостерігали протягом останніх 20 років.

І ця проблема стосується не тільки США. Відповідно до даних Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2020 році у світі було зареєстровано 7,1 млн нових випадків сифілісу. Для прикладу, у Великій Британії за 2022 рік кількість випадків сифілісу досягла найвищого рівня з 1948 року.

Спеціалісти, що працюють у сфері сексуального здоров’я, на власному досвіді стикаються з цією тенденцією.

Чому виникає сифіліс

Інфекцію спричиняє бактерія з назвою Treponema pallidum, а симптоми проходять через чотири етапи. На початкових стадіях виявляються безболісні рани або висип в області контакту. Найбільш дієвим методом лікування інфекції є введення пеніциліну внутрішньом’язово. Однак, якщо не лікувати сифіліс, це може призвести до хронічних неврологічних та кардіоваскулярних захворювань.

Інфекціоніст і науковець з Університету Торонто в Канаді Ісаак Богоч коментуючи ситуацію з сифілісом у Сполучених Штатах, зауважує, що це тенденція, яку нині можна спостерігати у багатьох країнах. Та додає, що це непокоїть, адже сифіліс переважно легко лікується, а лікування широко доступне. Тому ці тенденції відображають провали в системі охорони здоров’я.

Зазначимо, що згідно зі статистикою, у Канаді у період з 2011 до 2019 року зафіксовано збільшення випадків інфекційного сифілісу на 389%, що набагато більше, аніж для інших інфекції, що передаються статевим шляхом.

У минулі десятиліття більшість випадків сифілісу зафіксовано серед гомосексуалів, бісексуалів та загалом чоловіків, що мають статеві стосунки з чоловіками.

Однак, у деяких регіонах світу відзначається спад випадків сифілісу серед чоловіків. Приміром, у Канаді рівень інфекційного сифілісу серед чоловіків знизився.

Разом з тим спостерігається зростання сифілісу серед жінок. Варто зауважити, що це відбувається не тільки в Канаді, а й у всьому світі. Як наслідок, це призвело до підвищення рівня вродженого сифілісу в багатьох регіонах Земної кулі.

У 2021 році в США було зареєстровано близько 30 000 випадків передачі цього захворювання від матері до дитини. Представники охорони здоров’я називають це число неприйнятно високим.

У період вагітності зараження сифілісом шляхом від матері до дитини може призвести до фатальних наслідків. Серед них:

викидень;

мертвонародження;

передчасні пологи;

недостатню вагу при народженні;

смерть немовляти незабаром після народження.

Говорячи про те, наскільки змінилися показники вродженого сифілісу у Сполучених Штатах Америки за останні роки, то безсумнівно можна сказати, що вони лише зростають. Приміром, з 2016 року по 2020 рівень вродженого сифілісу зріс у 3,5 раза.

Найвищі показники зараження цією хворобою у латиноамериканок і темношкірих американок. Згідно з дослідженнями, найчастіше на сифіліс страждають жінки, що залишилися без даху над головою чи зловживають наркотиками.

Чому зростає кількість хворих на сифіліс

Наукова співробітниця Дослідницького інституту клініки Маршфілд у Вісконсині Марія Сундарам каже, що у сфері охорони здоров’я є думка, що зростання сифілісу пов’язане із такими факторами:

брак доступу до тестування на інфекції, що передаються статевим шляхом;

постійний шеймінг хворих на сифіліс.

Велика частина медичних працівників має чітку стратегію боротьби з сифілісом — пеніцилін. І попри стійкість до антибіотиків, яка зростає, — він продовжує бути ефективним методом лікування цього захворювання.

Розповсюдження інформації про тестування на сифіліс є одним з інструментів активного протистояння стигматизації. Також важливу роль відіграє й збільшення обізнаності суспільства про захворювання, що передаються статевим шляхом для підтримки безпечних сексуальних стосунків.

Та нині вчені ще не змогли дійти консенсусу щодо причин, чому захворюваність на сифіліс зростає швидше, ніж інші інфекції, що передаються статевим шляхом.

Та пояснювати дітям про захворювання, що передаються статевими шляхами, потрібно ще зі школи. Раніше ми розповідали про сексуальну освіту в Україні.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!