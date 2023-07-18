Здоров'я та краса

Захворювання, що майже зникло! Чому люди почали частіше хворіти на сифіліс та які наслідки це має

Діана Просяник, редакторка сайту 18 Липня 2023, 21:00
Сифіліс
Фото: Pexels

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