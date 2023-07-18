Здоровье и красота

Заболевание, которое почти исчезло! Почему люди стали чаще болеть сифилисом и какие последствия это имеет

Диана Просяник, редактор сайта 18 июля 2023, 21:00
Сифіліс
Фото: Pexels

Больше новостей
Історії воїнів
Руки и ноги просто висели! История воинов, которые нашли силы идти дальше после тяжелых ранений
МастерШеф
Невиданные испытания и вкусы, которые никогда не забудутся: чем удивит новый сезон МастерШеф
Що подарувати чоловікові на день народження: оригінальні ідеї
Если варианты закончились: что подарить мужчине на день рождения — оригинальные идеи
Гаубиця Д-30
Снайпер среди гаубиц. История массивной красавицы Д-30, которая беспощадно уничтожает вражескую технику
Смотреть больше

Материалы по теме

как ухаживать за новорожденными
Как ухаживать за новорожденным в условиях войны: советы от эксперта
як витягти жало бджоли
Осторожно, чтобы не вылился яд! Как достать жало после укуса пчелы
головокружение лечение
Резко встал(-а) с кровати и темнеет в глазах? Рассказываем о головокружении: что это такое и как с ним справиться
Схуднення
Как убрать живот: держи действенные способы в домашних условиях

Видео
0:04:30
Історії воїнів

Руки и ноги просто висели! История воинов, которые нашли силы идти дальше после тяжелых ранений
0:01:38
Гаубиця Д-30
Снайпер среди гаубиц. История массивной красавицы Д-30, которая беспощадно уничтожает вражескую технику
0:42:03
Документальний фільм
Без права на дубль! Документальный фильм об украинских деятелях искусства, ставших аэроразведчиками
0:05:00
Доля тварин, урятованих після підриву ГЕС: як допомогти
Сотни хвостиков ждут семью. Какова судьба животных, спасенных после взрыва ГЭС? Как им помочь
0:06:07
Донеччина
Ответ может быть мгновенным. Экстремальный репортаж с передовой
0:06:20
Гуманітарна катастрофа в Рубіжному та Кремінній — подробиці
Актеры на фоне “помощи”. В Кременной и Рубежном гуманитарная катастрофа — люди без воды, света, медицинской помощи
0:12:06
Маляр про втрати в техніці та зміну тактики: детально
50 тыс. боеприпасов в день! Маляр об интенсивности боев, потерях техники и была ли перемена тактики ВСУ
0:03:40
Зневоднення на тлі шаленої спеки: спад урожаю після підриву ГЕС
Весь урожай погибнет? Аграрии Запорожской области остались без воды для полива
0:03:42
МСЕК в Івано-Франківську
Навстречу военным! Больница Ивано-Франковска упростила процедуру МСЭК
Карта бойових дій в Україні
Два Солнцепека не выдержали огня украинской артиллерии: карта боевых действий в Украине 18 июля в режиме онлайн
Больше видео
МастерШеф
Читать дальше
Невиданные испытания и вкусы, которые никогда не забудутся: чем удивит новый сезон МастерШеф
Що подарувати чоловікові на день народження: оригінальні ідеї
Читать дальше
Если варианты закончились: что подарить мужчине на день рождения — оригинальные идеи

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь