Заболевание, которое почти исчезло! Почему люди стали чаще болеть сифилисом и какие последствия это имеет

До недавнего времени сифилис считался одной из старейших исчезающих болезней. Но сейчас она возвращается и делает это с угрожающей скоростью. О том, почему так происходит, и как защититься от этой болезни рассказали журналисты издания BBC.

Впервые о сифилисе начали вспоминать еще в конце XV века. Тогда его называли по-разному, например, французская болезнь, неаполитанская болезнь, польская болезнь.

Первичные симптомы сифилиса легко не заметить, поскольку эта инфекция искусно имитирует другие заболевания. Сифилис — это излечимое заболевание, но если не начать терапию вовремя — последствия могут быть серьезными.

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Какова ситуация с заболеванием сифилисом в мире

В апреле последние статистические данные об инфекциях, передающихся половым путем были обнародованы США. В нем отметили существенное увеличение случаев сифилиса — на 32% в период с 2020 до 2021 года. Стоит отметить, что это самый высокий показатель за последние 70 лет. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) отметили, что эпидемия не демонстрирует признаков уменьшения.

Кроме того, за последние годы заметно увеличились и случаи врожденного сифилиса — когда мать передает инфекцию младенцу, находящемуся в утробе.

Это нередко происходит из-за заражения от сексуального партнера. Как следствие, сифилис может стать причиной мертворождения, смерти новорожденных и проблем со здоровьем, которые останутся на всю жизнь.

Стремительное возвращение этой болезни сбивают с толку многих экспертов в сфере здоровья.

Директор департамента профилактики сексуально передаваемых инфекций в CDC Леандро Мена говорит, что они еще пятнадцать-двадцать лет назад считали, что приближаются к исчезновению сифилиса.

И добавила, что они бесспорно видят рост инцидентов сифилиса на уровне, которого не наблюдали в течение последних 20 лет.

И эта проблема касается не только США. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году в мире было зарегистрировано 7,1 млн новых случаев сифилиса. Например, в Великобритании за 2022 год количество случаев сифилиса достигло самого высокого уровня с 1948 года.

Специалисты, работающие в сфере сексуального здоровья, на собственном опыте сталкиваются с этой тенденцией.

Почему возникает сифилис

Инфекцию вызывает бактерия с названием Treponema pallidum, а симптомы проходят через четыре этапа. На начальных стадиях проявляются безболезненные раны или сыпь в области контакта. Наиболее действенным методом лечения инфекции является введение пенициллина внутримышечно. Однако, если не лечить сифилис, это может привести к хроническим неврологическим и кардиоваскулярным заболеваниям.

Инфекционист и ученый из Университета Торонто в Канаде Исаак Богоч комментируя ситуацию с сифилисом в Соединенных Штатах отмечает, что это тенденция, которую сейчас можно наблюдать во многих странах.

И добавляет, что это беспокоит, потому что сифилис преимущественно легко лечится, а лечение широко доступно. Поэтому эти тенденции отражают провалы в системе здравоохранения.

Отметим, что согласно статистике, в Канаде в период с 2011 до 2019 года зафиксировано увеличение случаев инфекционного сифилиса на 389%, что гораздо больше, чем для других инфекций, передающихся половым путем.

В прошлые десятилетия большинство случаев сифилиса зафиксировано среди гомосексуалов, бисексуалов и вообще мужчин, имеющих половые отношения с мужчинами.

Однако в некоторых регионах мира отмечается спад случаев сифилиса среди мужчин. К примеру, в Канаде уровень инфекционного сифилиса среди мужчин снизился.

Вместе с тем наблюдается рост сифилиса среди женщин. Стоит заметить, что это происходит не только в Канаде, но и во всем мире. Как следствие, это привело к повышению уровня врожденного сифилиса во многих регионах Земного шара.

В 2021 году в США было зарегистрировано около 30 000 случаев передачи этого заболевания от матери к ребенку. Представители здравоохранения называют это число неприемлемо высоким.

В период беременности заражение сифилисом путем от матери к ребенку может привести к фатальным последствиям, включая:

выкидыш;

мертворождение;

преждевременные роды;

недостаточный вес при рождении;

смерть младенца вскоре после рождения.

Говоря о том, насколько изменились показатели врожденного сифилиса в Соединенных Штатах Америки за последние годы, несомненно можно сказать, что они только растут. К примеру, с 2016 года по 2020 уровень врожденного сифилиса вырос в 3,5 раза.

Самые высокие показатели заражения этой болезнью у латиноамериканок и темнокожих американок. Согласно исследованиям, чаще всего сифилисом страдают женщины, оставшиеся без крова или злоупотребляющие наркотиками.

Почему растет количество больных сифилисом

Научная сотрудница Исследовательского института клиники Маршфилд в Висконсине Мария Сундарам говорит, что в сфере здравоохранения есть мнение, что рост сифилиса связан с такими факторами:

недостаток доступа к тестированию на инфекции, передающиеся половым путем;

постоянный шейминг больных сифилисом.

Большая часть медицинских работников имеет четкую стратегию борьбы с сифилисом — пенициллин. И несмотря на растущую устойчивость к антибиотикам, он продолжает быть эффективным методом лечения этого заболевания.

Распространение информации о тестировании на сифилис является одним из инструментов активного противостояния стигматизации. Также важную роль играет и увеличение осведомленности общества о заболеваниях, передающихся половым путем для поддержания безопасных сексуальных отношений.

Но сейчас ученые еще не смогли прийти к консенсусу относительно причин, почему заболеваемость сифилисом растет быстрее, чем другие инфекции, передающиеся половым путем.

Но объяснять детям о заболеваниях, передающихся половыми путями нужно еще со школы. Ранее мы рассказывали о сексуальном образовании в Украине.

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