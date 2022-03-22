Задымленный город и нечем дышать? Рассказываем, что делать в такой ситуации

Российские войска продолжают обстреливать нашу страну. От их ударов кое-где начинается возгорание сухостоя и торфяников.
Это приводит к задымлению местности и вредит нашему организму.
Центр противодействия дезинформации при СНБО вместе с Минздравом разработали советы, что делать при задымлении города.
Однако следует не медлить со своим самочувствием. Если ты почувствовал(-а) ухудшение своего состояния, обязательно обратись к врачу.
Также хотим напомнить, что сжигание сухостоя в условиях войны с 4 марта приравнивается к диверсии и наказывается законом.
Также хотим напомнить, что сжигание сухостоя в условиях войны с 4 марта приравнивается к диверсии и наказывается законом.
При обстреле могут пострадать люди, и здесь счет идет на минуты. Ранее мы рассказывали, как правильно оказывать домедицинскую помощь. Эти знания пригодятся всем и в мирное время.