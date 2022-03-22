Здоровье и красота

Задымленный город и нечем дышать? Рассказываем, что делать в такой ситуации

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 марта 2022, 16:00
Що робити під час задимлення міста
Фото: Unsplash

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