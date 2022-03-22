Задымленный город и нечем дышать? Рассказываем, что делать в такой ситуации

Российские войска продолжают обстреливать нашу страну. От их ударов кое-где начинается возгорание сухостоя и торфяников.

Это приводит к задымлению местности и вредит нашему организму.

Центр противодействия дезинформации при СНБО вместе с Минздравом разработали советы, что делать при задымлении города.

Оставайся дома и закрой окна.

Если нужно выйти на улицу, надень защитные очки и маску/респиратор.

Делай влажную уборку по меньшей мере раз в сутки.

Избегай чрезмерной физической активности.

Не проветривай квартиру.

По возможности пей много чистой воды.

Прими душ.

Однако следует не медлить со своим самочувствием. Если ты почувствовал(-а) ухудшение своего состояния, обязательно обратись к врачу.

Также хотим напомнить, что сжигание сухостоя в условиях войны с 4 марта приравнивается к диверсии и наказывается законом.

При обстреле могут пострадать люди, и здесь счет идет на минуты. Ранее мы рассказывали, как правильно оказывать домедицинскую помощь. Эти знания пригодятся всем и в мирное время.