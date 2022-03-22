Задимлене місто та нічим дихати? Розповідаємо, що робити в такій ситуації

Російські війська продовжують обстрілювати нашу країну. Від їхніх ударів подекуди починається загорання сухостою та торф’яників.
Це призводить до задимлення місцевості та шкодить нашому організму.
Центр протидії дезінформації при РНБО разом з МОЗ розробили поради, що робити при задимленні міста.
Проте варто не зволікати зі своїм самопочуттям. Якщо ти відчув(-ла) погіршення свого стану, обов’язково звернися до лікаря.
Також хочемо нагадати, що спалювання сухостою в умовах війни з 4 березня прирівнюється до диверсії та карається законом.
Також хочемо нагадати, що спалювання сухостою в умовах війни з 4 березня прирівнюється до диверсії та карається законом.
Під час обстрілів можуть постраждати люди, й тут рахунок йде на хвилини. Раніше ми розповідали, як правильно надавати домедичну допомогу. Ці знання знадобляться усім і в мирний час.