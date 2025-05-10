Ненавидишь утро? Как гены решают, когда мы продуктивны

Кому-то легко просыпаться с первыми лучами солнца, а другие становятся бодрыми только под вечер. А знал (-а) ли ты, что все это может зависеть от генов человека?

Для кого-то утро — это максимальная продуктивность, а для другого — борьба с будильником и усталостью. И хотя раньше считалось, что кто рано встаёт, тому Бог даёт, сейчас наука отрицает универсальность утреннего пробуждения.

Эксперт по сну Ребекка Роббинс рассказала, от чего зависит идеальное время пробуждения. Поэтому самое главное читай прямо сейчас!

При чем здесь генетический хронотип

По словам доктора, когда человеку лучше всего засыпать и просыпаться в значительной степени зависит от его генетического хронотипа — биологических внутренних часов.

— Исследования показали, что некоторые люди преуспевают в начале дня, чувствуя себя энергичными, способными проснуться и выполнить наилучшим образом свою работу. В то же время кто-то становится активным (-ой) только во второй половине дня.

Ученые разделяют хронотипы на жаворонков и сов, хотя большинство людей находится между этими полюсами. Однако проблема возникает тогда, когда естественный ритм жизни не совпадает с требованиями социальной среды — школами, офисами и общественным транспортом.

Другой специалист по сну Томас Хег Рейзенхус утверждает, что у каждого человека свой естественный ритм сна, поэтому то, что эффективно для одних, может не подойти другим. Чтобы улучшить качество сна, важно понять собственный хронотип.

Однако, если кто-то желает изменить свой режим, то нужно подойти к этому с осторожностью. Такие изменения в жизни могут повлиять на концентрацию и бдительность.

Ночные совы под угрозой

К тому же, некоторые исследования указывают, что именно поздние хронотипы чаще сталкиваются с рисками для здоровья: проблемами с сердцем, обменом веществ и даже психическим здоровьем. Но, как отметила эксперт Ребекка Роббинс, не все потеряно.

Нет значения, когда ты спишь, если ты отдыхаешь в постели от 7 до 9 часов без перерыва.

На самом деле простые привычки помогут совам лучше спать: затемнение окон, избегание яркого света и шума, релакс перед сном — от чтения до дыхательных практик. А еще — постепенное изменение графика сна в пределах 15 минут ежедневно.

— Соблюдение последовательного графика сна является важным фактором, влияющим на дневную работоспособность, настроение и психическое здоровье.

Но помни, что самое главное не то, когда ты просыпаешься, а как и насколько хорошо спишь.

Ранее мы рассказывали, как обычные носки могут улучшить сон.

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