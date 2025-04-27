Решение было под ногами! Как носки помогают быстрее заснуть

Замечал (-а) ли ты, что в носках лучше спишь? Это может показаться не очень логичным фактом, однако эксперты утверждают, что носки не греют, а снижают температуру тела. Это, по их мнению, помогает быстрее уснуть. Рассказываем, работает ли действительно теория носков и быстрого засыпания.

Почему в носках можно быстрее заснуть

Издание The Washington Post делится, что все началось с TikTok, где пользователи заметили связь между сном в носках и более быстрым засыпанием. Тогда врач Каран Раджан прокомментировал, почему это действительно работает.

По его словам, засыпание в носках повышает циркуляцию крови в стопах, поэтому расширяются вены и снижается температура тела. Подробного исследования по этой теме пока нет.

Для людей старшего возраста наиболее комфортными для сна, согласно исследованию, считаются такие температуры в помещении: 20-25ºC. Это достаточно широкий разрыв, поэтому каждому человеку может подходить разная температура. Национальный фонд сна США считает, что наиболее комфортными для сна являются 16-19ºC.

Тело помогает беречь прохладу ночью. И средняя температура тела 36,6ºC, которая может варьироваться в зависимости от циркадных ритмов. Самая низкая температура тела у нас около четырех утра.

Когда мы согреваем ноги, надевая носки, кровеносные сосуды под кожей расширяются не только в ногах, но и по всему телу, — говорит пресс-секретарь Американской академии медицины сна Индира Гурубхагаватула.

Мелкие кровеносные сосуды расширяются, и как следствие выходит тепло, а температура тела снижается. Когда снижается температура, мы лучше спим. Ведь спад температуры посылает сигнал к мозгу готовиться ко сну.

Небольшое исследование показало, что мужчины, которые спали в носках, засыпали примерно на 7,5 минут раньше, чем те, кто спал без них. А еще они меньше просыпались ночью и спали в среднем на 32 минуты дольше.

Спровоцировать быстрое повышение и снижение температуры тела, которое поможет заснуть, может теплый душ, чай без кофеина или теплое молоко перед сном.

Врачи до сих пор не могут сойтись в мыслях относительно эффекта улучшения сна от носков ночью. Но ты можешь протестовать это! Для сна выбери носки из натуральной ткани, которые не давят на ноги.

Но если у тебя есть сильные проблемы со сном, апноэ или другие расстройства сна, а также проблемы с кровообращением, диабетом или грибком стоп, не используй советы из интернета как способ лечения. Обратись к профильному врачу!

Раньше мы рассказывали, как уснуть, когда много мыслей в голове.

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