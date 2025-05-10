Ненавидиш ранки? Як гени вирішують, коли ми продуктивні

Комусь легко прокидатися з першими променями сонця, а інші стають бадьорими лише під вечір. А чи знав (-ла) ти, що усе це може залежати від генів людини?

Для когось ранок — це максимальна продуктивність, а для іншого — боротьба з будильником і втомою. І хоча раніше вважалося, що хто рано встає, тому Бог дає, зараз наука заперечує універсальність ранкового пробудження.

Експертка зі сну Ребекка Роббінс розповіла, від чого залежить ідеальний час пробудження. Тож найголовніше читай просто зараз!

До чого тут генетичний хронотип

За словами докторки, коли людині найкраще засинати та прокидатися значною мірою залежить від її генетичного хронотипу — біологічного внутрішнього годинника.

— Дослідження показали, що деякі люди процвітають на початку дня, відчуваючи себе енергійними, здатними прокинутися і виконати якнайкраще свою роботу. Водночас хтось стає активним (-ою) лише о другій половині дня.

Науковці поділяють хронотипи на жайворонків та сов, хоча більшість людей знаходиться між цими полюсами. Проте проблема виникає тоді, коли природний ритм життя не збігається з вимогами соціального середовища — школами, офісами та громадським транспортом.

Інший фахівець зі сну Томас Хег Рейзенхус стверджує, що у кожної людини свій природний ритм сну, тому те, що ефективне для одних, може не підійти іншим. Щоб покращити якість сну, важливо зрозуміти власний хронотип.

Проте, якщо хтось бажає змінити свій режим, то треба підійти до цього з обережністю. Такі зміни у житті можуть вплинути на концентрацію та пильність.

Нічні сови під загрозою

До того ж, деякі дослідження вказують, що саме пізні хронотипи частіше стикаються з ризиками для здоров’я: проблемами з серцем, обміном речовин і навіть психічним здоров’ям. Але, як зазначила експертка Ребекка Роббінс, не все втрачено.

Немає значення, коли ти спиш, якщо ти відпочиваєш в ліжку від 7 до 9 годин без перерви.

Насправді прості звички допоможуть совам краще спати: затемнення вікон, уникнення яскравого світла і шуму, релакс перед сном — від читання до дихальних практик. А ще — поступова зміна графіка сну в межах 15 хвилин щодня.

— Дотримання послідовного графіка сну є важливим фактором, що впливає на денну працездатність, настрій та психічне здоров’я.

Але памʼятай, що найголовніше не те, коли ти прокидаєшся, а як і наскільки добре спиш.

Раніше ми розповідали, як звичайні шкарпетки можуть покращити сон.

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