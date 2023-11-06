Несмотря на мифы и выпитые бокалы! Существует ли женский алкоголизм, какие его причины и как обнаружить у себя зависимость

Утаивать или не признавать наличие проблемы вместо того, чтобы решать ее. Такое поведение наблюдается как в делах, которые принято считать незначительными, как-то не политые домашние цветы, так и в более серьезных, например — алкоголизм.

Еще в советское время наше общество приобрело привычки, способствовавшие его развитию, в частности манипулятивные фразы по типу “ты меня не уважаешь” . Однако до сих пор существуют и другие причины, почему люди заглядывают в рюмку все чаще.

Считается, что к этому более склонны мужчины, а вот женщинам злоупотреблять не стоит, ведь существует определенное предубеждение, якобы женский алкоголизм неизлечим. И все же реальность совсем другая. Поэтому федеральное агентство Центра контроля и профилактики заболеваний в США поделилось информацией, которая помогает разрушить мифы вокруг проблемы алкоголизма, в частности женского.

Сейчас также смотрят

Также эксперты рассказали, как обнаружить первые симптомы алкоголизма и куда обратиться, если человек их у себя заметил.

Мифы о женском/мужском алкоголизме

Прежде всего, существует самый большой миф, что есть разделение на женский и мужской алкоголизм. На самом же деле эта зависимость не выбирает человека по гендеру. На самом деле пол только может обусловить причины, которые могут запустить этот механизм.

Почему алкоголизм возникает у женщин

Причины возникновения алкоголизма достаточно индивидуальны. Однако ученые после опроса 35 женщин с алкоголизмом обнаружили, что определенные проблемы в сексуальной жизни и насилие могли быть предпосылкой возникновения зависимости или сопровождать ее. Поэтому авторы исследования рекомендовали обратить внимание именно на этот аспект в программах лечения.

В то же время, следует отметить, что этот аспект пока еще недостаточно изучен, чтобы говорить именно об этой причине как ключевой и наиболее распространенной.

Разница во влиянии алкоголя на женщин и мужчин

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США отмечают, что одним из наиболее существенных отличий во влиянии алкоголя является то, что его содержание в крови женщины растет быстрее, чем у мужчины. Соответственно, женщины быстрее пьянеют и могут дольше испытывать влияние жидкости, чем мужчины.

Также вне зависимости от количества употребляемого алкоголя за всю жизнь, у женщин чаще возникают проблемы с печенью и сердцем.

Кроме того, объем серого вещества у женщин-алкоголиков сокращается сильнее, чем у мужчин, употребляющих крепкие напитки на постоянной основе. Более подвержены женщины и провалам в памяти из-за алкоголя. И даже в небольших количествах употребление алкоголя повышает риск развития рака груди.

Симптомы алкоголизма:

неспособность ограничить количество алкоголя;

сильное влечение к алкоголю, которое сложно преодолеть;

при попытках уменьшить количество алкоголя или отказаться от него появляется синдром отмены — тошнота, дрожь, потливость;

опьянение наступает после большего количества алкоголя, чем раньше, из-за развития толерантности организма к веществу;

неспособность выполнять свои обязанности из-за алкоголя, частичный или полный отказ от работы или хобби;

употребление алкоголя приводит к появлению проблем и опасностей для жизни как автомобильные аварии;

просьба родных обратить свое внимание на количество употребляемого алкоголя.

Куда обратиться, если чувствуешь, что у тебя может быть алкоголизм

В первую очередь, можно обратиться за помощью и поддержкой к своим родным. Однако если чувствуешь в себе силы, то можешь позвонить семейному врачу, который сможет посоветовать врача-нарколога, или найти его самостоятельно.

Специалист определит, как именно проводить лечение алкоголизма, а также что стало причиной. В процессе лечения сможет помочь психотерапевт и прием специальных препаратов, вызывающих отвращение к алкоголю и подавляющих желание употреблять его. Также могут быть полезны и профилактические программы для родных человека, которые столкнулись с алкоголизмом.

Алкоголь помогает расслабиться и снижает стресс и тревогу — именно такое заблуждение распространено в обществе. Читай, почему нельзя лечить тревожные расстройства алкоголем.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.