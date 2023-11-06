Несмотря на мифы и выпитые бокалы! Существует ли женский алкоголизм, какие его причины и как обнаружить у себя зависимость

Утаивать или не признавать наличие проблемы вместо того, чтобы решать ее. Такое поведение наблюдается как в делах, которые принято считать незначительными, как-то не политые домашние цветы, так и в более серьезных, например — алкоголизм.
Еще в советское время наше общество приобрело привычки, способствовавшие его развитию, в частности манипулятивные фразы по типу “ты меня не уважаешь” . Однако до сих пор существуют и другие причины, почему люди заглядывают в рюмку все чаще.
Считается, что к этому более склонны мужчины, а вот женщинам злоупотреблять не стоит, ведь существует определенное предубеждение, якобы женский алкоголизм неизлечим. И все же реальность совсем другая. Поэтому федеральное агентство Центра контроля и профилактики заболеваний в США поделилось информацией, которая помогает разрушить мифы вокруг проблемы алкоголизма, в частности женского.
Также эксперты рассказали, как обнаружить первые симптомы алкоголизма и куда обратиться, если человек их у себя заметил.
Прежде всего, существует самый большой миф, что есть разделение на женский и мужской алкоголизм. На самом же деле эта зависимость не выбирает человека по гендеру. На самом деле пол только может обусловить причины, которые могут запустить этот механизм.
Причины возникновения алкоголизма достаточно индивидуальны. Однако ученые после опроса 35 женщин с алкоголизмом обнаружили, что определенные проблемы в сексуальной жизни и насилие могли быть предпосылкой возникновения зависимости или сопровождать ее. Поэтому авторы исследования рекомендовали обратить внимание именно на этот аспект в программах лечения.
В то же время, следует отметить, что этот аспект пока еще недостаточно изучен, чтобы говорить именно об этой причине как ключевой и наиболее распространенной.
В Центрах по контролю и профилактике заболеваний в США отмечают, что одним из наиболее существенных отличий во влиянии алкоголя является то, что его содержание в крови женщины растет быстрее, чем у мужчины. Соответственно, женщины быстрее пьянеют и могут дольше испытывать влияние жидкости, чем мужчины.
Также вне зависимости от количества употребляемого алкоголя за всю жизнь, у женщин чаще возникают проблемы с печенью и сердцем.
Кроме того, объем серого вещества у женщин-алкоголиков сокращается сильнее, чем у мужчин, употребляющих крепкие напитки на постоянной основе. Более подвержены женщины и провалам в памяти из-за алкоголя. И даже в небольших количествах употребление алкоголя повышает риск развития рака груди.
В первую очередь, можно обратиться за помощью и поддержкой к своим родным. Однако если чувствуешь в себе силы, то можешь позвонить семейному врачу, который сможет посоветовать врача-нарколога, или найти его самостоятельно.
Специалист определит, как именно проводить лечение алкоголизма, а также что стало причиной. В процессе лечения сможет помочь психотерапевт и прием специальных препаратов, вызывающих отвращение к алкоголю и подавляющих желание употреблять его. Также могут быть полезны и профилактические программы для родных человека, которые столкнулись с алкоголизмом.
Алкоголь помогает расслабиться и снижает стресс и тревогу — именно такое заблуждение распространено в обществе. Читай, почему нельзя лечить тревожные расстройства алкоголем.
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