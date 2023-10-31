Бокал красного на самом деле вредит? Как алкоголь повышает риск развития рака груди у женщин

Здоровье — главная ценность нашей жизни. Ведь без хорошего самочувствия нам трудно выполнять даже будничные вещи, не говоря уже о масштабных целях и планах.

Особое внимание своему здоровью следует уделять женщинам после 40 лет: ведь именно в этот период их организм становится уязвимым к внешним факторам. Для того чтобы оставаться здоровой, помни о ежегодном чекапе всего организма.

На состояние нашего здоровья также влияет и образ жизни: алкоголь, курение, стресс, малоподвижный ритм. Акушер-гинеколог Ольга Белоконь рассказала, что именно из-за употребления алкоголя у некоторых женщин могут развиваться раковые опухоли груди.

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Детальнее о том, как алкоголь влияет на женское здоровье, рассказываем дальше.

Воздействие алкоголя на женское здоровье

— Женщины, употребляющие три порции алкогольных напитков в неделю, имеют на около 7%-15% более высокий риск рака груди по сравнению с женщинами, которые вообще не пьют, — говорит врач Ольга Белоконь.

Чем больше количество алкоголя — тем выше риск.

Акушер-гинеколог говорит, что в 2020 году в мире было зарегистрировано более двух миллионов новых случаев рака молочной железы, из которых около 100 тыс. были связаны с употреблением алкоголя.

Она добавляет, что вредны как частые, однако маленькие дозы — например, 100 мл красного вина каждый вечер, — так и редкие случаи употребления алкоголя в больших дозах. По классификации ВОЗ, алкоголь является канцерогенным продуктом и причиной семи типов рака, в частности и молочной железы.

По объяснениям Ольги Белоконь, во время потребления алкоголя наш организм превращает его в ацетальдегид, что является химическим веществом. Ацетальдегид разрушает клетки и препятствует их восстановлению.

Алкоголь также повышает уровень гормонов эстрогена и инсулина, чрезмерно делящих клетки. Это также увеличивает уровень угрозы рака.

Безопасного вида или уровня употребления алкоголя не существует, а наука давно опровергла все “полезные свойства” алкоголя, подробно изучив его губительное воздействие на организм.

— При этом это совсем не говорит, что все те, кто пьет алкоголь, обязательно заболеют раком. А те, кто не пьют — не заболеют, ведь существует понятие базового риска, — объясняет Ольга Белоконь.

Это значит, что среди тех женщин, которые употребляют алкогольные напитки, риск рака выше, чем у тех, кто не пьет алкоголь. Уменьшить свои риски можно, минимизировав или совсем отказавшись от алкоголя, — заключает врач.

Как вовремя диагностировать рак и к кому обращаться с подозрительными симптомами, мы рассказывали раньше. Помни: рак можно и нужно лечить, поэтому не медли и обращайся к специалисту как можно скорее!

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