Келих червоного насправді шкодить? Як алкоголь підвищує ризик розвитку раку грудей у жінок

Здоровʼя — головна цінність нашого життя. Адже без гарного самопочуття нам важко виконувати навіть геть буденні речі, не кажучи вже про масштабні цілі та плани.

Особливу увагу своєму здоровʼю варто приділяти жінкам після 40 років: адже саме в цей період їхній організм стає вразливим до зовнішніх чинників. Для того, аби залишатися здоровою, памʼятай про щорічний чекап всього організму.

На стан нашого здоровʼя також впливає й стиль життя: алкоголь, тютюн, стрес, малорухливий ритм. Акушерка-гінекологиня Ольга Білоконь розповіла, що саме через вживання алкоголю у деяких жінок можуть розвиватися ракові пухлини грудей.

Зараз також дивляться

Детальніше про те, як алкоголь впливає на жіноче здоровʼя, розповідаємо далі.

Вплив алкоголю на жіноче здоровʼя

— Жінки, які вживають три порції алкогольних напоїв на тиждень, мають на близько 7%-15% вищий ризик раку грудей у порівнянні з жінками, які взагалі не п’ють, — каже лікарка Ольга Білоконь.

Чим більша кількість алкоголю — тим вищий ризик.

Акушерка-гінекологиня каже, що у 2020 році у світі було зареєстровано понад два млн нових випадків раку молочної залози, з яких близько 100 тис. були пов’язані із вживанням алкоголю.

Вона додає, що шкідливими є як часті, проте маленькі дози — наприклад, 100 мл червоного вина щовечора, — так і рідкісні випадки вживання алкоголю у великих дозах. За класифікацією ВООЗ, алкоголь є канцерогенним продуктом та причиною семи типів раку, зокрема — молочної залози.

За поясненнями Ольги Білоконь, під час споживання алкоголю наш організм перетворює його на ацетальдегід, що є хімічною речовиною. Ацетальдегід руйнує клітини та перешкоджає їхньому відновленню.

Алкоголь також підвищує рівень гормонів естрогену та інсуліну, які надмірно ділять клітини. Це також підвищує рівень загрози раку.

Безпечного виду чи рівня вживання алкоголю не існує, а наука давно спростувала всі “корисні властивості” алкоголю, детально вивчивши його згубний на організм вплив.

— При цьому це зовсім не говорить про те, що всі люди, які п’ють алкоголь, обов’язково захворіють на рак. А ті, хто не п’ють — не захворіють, адже існує поняття базового ризику, — пояснює Ольга Білоконь.

Це лиш означає, що серед тих жінок, які вживають алкогольні напої, ризик раку є вищим аніж у тих, хто не пʼє алкоголю. Зменшити свої ризики можна, мінімізувавши або й зовсім відмовившись від алкоголю, — висновує лікарка.

Як вчасно діагностувати рак та до кого звертатися із підозрілими симптомами, ми розповідали раніше. Памʼятай: рак можна і потрібно лікувати, тож не зволікай та звертайся до фахівця якнайшвидше!

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.