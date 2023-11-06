Попри міфи та випиті келихи! Чи існує жіночий алкоголізм, які його причини та як виявити у себе залежність

Приховувати чи не визнавати наявність проблеми замість того, щоб вирішувати її. Така поведінка спостерігається як у справах, які заведено вважати незначними, як-от неполиті домашні квіти, або ж більш серйозні, як алкоголізм.

Ще за радянських часів наше суспільство набуло звичок, які сприяли його розвитку, зокрема маніпулятивні фрази як “ти мене не поважаєш” чи ще щось на кшталт. Однак і досі існують й інші причини, чому люди заглядають частіше до чарки.

Вважається, що до цього більше схильні чоловіки, а ось жінкам зловживати не варто, адже існує певне упередження, нібито жіночий алкоголізм не лікується. Та все ж реальність зовсім інша. Тому федеральна агенція Центр з контролю та профілактики захворювань у США поділилась інформацією, яка допомагає зруйнувати міфи навколо проблеми алкоголізму, зокрема жіночого.

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Також експерти розповіли, як виявити перші симптоми алкоголізму та куди звернутись, якщо людина їх у себе виявила.

Міфи про жіночий/чоловічий алкоголізм

Насамперед існує найбільший міф, що є поділ на жіночий та чоловічий алкоголізм. Насправді ж ця залежність не обирає людину за гендером. Насправді стать лише може зумовити причини, які запустять цей механізм.

Чому алкоголізм виникає у жінок

Причини виникнення алкоголізму досить індивідуальні. Однак вчені після опитування 35 жінок з алкоголізмом виявили, що певні проблеми в сексуальному житті та насильство могли бути передумовою виникнення залежності або ж супроводжувати її. Тому автори дослідження рекомендували звернути увагу саме на цей аспект у програмах лікування.

Водночас варто зазначити, що цей аспект наразі ще недостатньо вивчений, аби говорити саме про цю причину як ключову та найбільш поширену.

Різниця у впливі алкоголю на жінок та чоловіків

У Центрах з контролю та профілактики захворювань у США зазначають, що одна з найбільш суттєвих відмінностей у впливі алкоголю — це те, що його вміст в крові жінки зростає швидше, ніж у чоловіка. Відповідно, жінки швидше п’яніють та можуть довше зазнавати впливу рідини, ніж чоловіки.

Також, незалежно від кількості вживаного алкоголю за все життя, у жінок частіше виникають проблеми з печінкою та серцем.

Крім того, обсяг сірої речовини у жінок-алкоголіків скорочується сильніше, ніж у чоловіків, які вживають міцні напої на постійній основі. Більш схильні жінки й до провалів у пам’яті через алкоголь. Та навіть у невеликих кількостях вживання алкоголю підвищує ризик розвитку раку грудей.

Які симптоми алкоголізму:

нездатність обмежити кількість алкоголю;

сильний потяг до алкоголю, який складно перебороти;

при спробах зменшити кількість алкоголю чи відмовитись від нього з’являється синдром відміни — нудота, тремтіння, пітливість;

сп’яніння настає після більшої кількості алкоголю, ніж раніше, через розвиток толерантності організму до речовини;

нездатність виконувати свої обов’язки через алкоголь, часткова чи повна відмова від роботи або хобі;

вживання алкоголю призводить до появи проблем та небезпек для життя, як автомобільні аварії;

прохання рідних звернути свою увагу на кількість вживаного алкоголю.

Куди звернутись, якщо відчуваєш, що у тебе може бути алкоголізм

Насамперед можна звернутись за допомогою та підтримкою до своїх рідних. Однак якщо відчуваєш у собі сили, то можеш зателефонувати сімейному лікарю, який зможе порадити лікаря-нарколога, або ж знайти його самостійно.

Спеціаліст визначить, як саме проводити лікування алкоголізму, а також що стало тому причиною. У процесі лікування зможе допомогти психотерапевт та прийом спеціальних препаратів, які викликають відразу до алкоголю й пригнічують бажання вживати його. Також можуть бути корисні й профілактичні програми для рідних людини, які зіткнулась з алкоголізмом.

Алкоголь допомагає розслабитися та знижує стрес і тривогу — саме така хибна думка поширена у суспільстві. Читай, чому не можна лікувати тривожні розлади алкоголем.

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