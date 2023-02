Чем удивит 95-я церемония? Все об Оскаре-2023: номинанты, прогнозы и чего ждать от программы

Мир кинематографа продолжает каждый год удивлять своими картинами. Фильмы рассказывают нам тысячи историй — как выдуманных, так и настоящих. Кино помогает нам на несколько часов погрузиться в другую реальность и пережить своего рода приключение.

Каждая лента производит на нас впечатление. После просмотра фильма мы можем задумываться, возмущаться, смеяться, изменять свое отношение к какой-либо проблеме. Если это так, режиссеры, сценаристы, актеры и вся команда смогли выполнить свою задачу.

Сейчас каждый год в мире появляются сотни новых фильмов, и так важно найти среди них качественную ленту. Одни из лучших фильмов награждаются престижной премией Американской киноакдемии — Оскар. Мы расскажем о церемонии вручения Оскара-2023 и о главных номинантах.

Церемония вручения Оскар-2023: что известно

95-я церемония вручения Оскар-2023 состоится 12 марта 2023 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе (США), хотя место проведения было переименовано в Ovation Hollywood. Ведущим церемонии уже в третий раз станет американский телеведущий и комик Джимми Киммел.

— Быть приглашенным вести вручение Оскара в третий раз — это большая честь или ловушка.

Все равно я благодарен Академии за то, что она обратилась ко мне сразу после того, как все хорошие ведущие сказали: “Нет”, — не удержался и пошутил Киммел.

Ранее он проводил церемонию вручения Оскара в 2017 и 2018 годах.

В прошлом году во время телетрансляции премии Оскар из эфира было вырезано награждение восьми категорий:

оригинальный саундтрек;

макияж и прическа;

короткометражный документальный фильм;

монтаж фильма;

постановочный дизайн;

короткометражный анимационный фильм;

короткометражный фильм и звук.

В этом году организаторы сообщили, что вернут старый формат премии. Генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер сообщил, что такое решение организаторов многих сбило с толку.

Однако киноакадемия решила прислушаться к зрителям, что все равно вызвало множество споров.

Церемонию вручения Оскара будут транслировать более чем в 200 странах мира, также можно попытаться найти трансляцию в интернете.

Гостям церемонии не придется скучать. На сцене Оскара-2023 выступят Рианна и Леди Гага с песнями Lift Me Up и Hold My Hand соответственно. Песни номинированы на лучший саундтрек к фильму.

Относительно организации самой программы подробностей нет. Но Билл Крамер сказал, что 95-я церемония будет особенной.

Все, что я скажу прямо сейчас, это то, что наша годовщина — 95-я церемония вручения Оскара — чрезвычайно важна.

Я думаю, что это задаст действительно интересный ритм для нашего сотого юбилея. Я считаю, что мы можем отметить наше наследие, одновременно перенося Академию в будущее, и шоу отразит это, — рассказал он.

Номинанты на премию Оскар-2023

Лучший фильм

Аватар: Путь воды

Банши Инишерина

Элвис

На Западном фронте без перемен

Все везде и сразу

Фабельманы

Тар

Топ Ган: Меверик

Треугольник печали

Женщины говорят

Лучший режиссер

Тодд Филд (Тар)

Дэни Кван и Дэниел Шайнерт (Все везде и сразу)

Мартин Мак-Дона (Банши Инишерина)

Рубен Эстлунд (Треугольник печали)

Стивен Спилберг (Фабельманы)

Лучший актер

Остин Батлер (Элвис)

Колин Фаррелл (Банши Инишерина)

Брендан Фрейзер (Кит)

Пол Мескаль (Солнце моё)

Билл Наи (Жить)

Лучшая актриса

Кейт Бланшетт (Тар)

Ана де Армас (Блондинка)

Андреа Райзборо (Ради Лесли)

Мишель Уильямс (Фабельманы)

Мишель Йео (Все везде и сразу)

Лучший актер второго плана

Брендан Глисон (Банши Инишерина)

Брайан Тайри Генри (Дорога)

Джадд Гирш (Фабельманы)

Барри Кеоган (Банши Инишерина)

Джонатан Ке Кван (Все везде и сразу)

Лучшая актриса второго плана

Анджела Бассетт (Черная пантера: Ваканда навеки)

Хун Чау (Кит)

Кэрри Кондон (Банши Инишерина)

Джейми Ли Кертис (Все везде и сразу)

Стефани Хсу (Все везде и сразу)

Лучший адаптированный сценарий

На Западном фронте без перемен

Ножи наголо: Стеклянная луковица

Жить

Топ Ган: Меверик

Женщины говорят

Лучшая музыка (оригинальная песня)

Applause / Расскажи как женщина

Hold My Hand / Топ Ган: Меверик

Lift Me Up / Черная пантера: Ваканда навеки

Naatu Naatu / RRR

This Is a Life / Все везде и сразу

Лучший дизайн костюма

Вавилон

Черная пантера: Ваканда навеки

Элвис

Все везде и сразу

Миссис Харрис уезжает в Париж

Лучший макияж и прическа

На Западном фронте без перемен

Бэтмен

Черная пантера: Ваканда навеки

Элвис

Кит

Лучший монтаж фильма

Банши Инишерина

Элвис

Все везде и сразу

Тар

Топ Ган: Меверик

Лучшие визуальные эффекты

На Западном фронте без перемен

Аватар: Путь воды

Бэтмен

Черная пантера: Ваканда навеки

Топ Ган: Меверик

Лучший анимационный художественный фильм

Пиноккио Гильермо дель Торо

Марсель-ракушка в туфлях

Кот в сапогах: Последнее желание

Морской зверь

Я — панда

Лучший международный художественный фильм

Германия — На Западном фронте без перемен

Аргентина — Аргентина 1985

Бельгия — Близко

Польша — ЕО

Ирландия — Тихая девушка

Лучший документальный фильм

Все, что дышит

Вся красота и кровопролитие

Огонь любви

Дом из осколков

Навальный

Оскар и Украина

Фильм Дом из осколков рассказывает об украинских детях, живущих в приюте, который находится рядом с линией фронта. Ленту помогал создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии.

Также украинский комитет Оскара отобрал на награждение фильм режиссера Марины Эр Горбач Клондайк. Он попал в лонглист в номинации Лучший международный полнометражный фильм.

Кинолента Клондайк получила награду за лучшую режиссуру на фестивале независимого кино Санденс. Фильм рассказывает о семье Ирки и Толика, живущих на Донбассе в начале войны 2014 года. Однако, к сожалению, фильм не прошел на награждение премии Оскар.

Прогнозы на Оскар-2023

Некоторые критики считают, что можно определить фаворитов и победителей Оскара по премии Золотой глобус. В 2023 году состоялась премия вручения наград Золотого глобуса. Триумфаторами стали два фильма — Фабельманы Стивена Спилберга, также получившего награду как постановщик, и Банши Инишерина Мартина Макдоны.

Также можно услышать все больше обсуждений Все везде и сразу, Топ ган: Меверик, Аватар: Путь воды и т.д. Кстати, последние два фильма стали кассовыми в кинотеатрах мира.

Хотя киноакадемия не слишком обращает внимание на кассовые сборы кинокартин.

Реже кинокритики обсуждают Женщины говорят, Тар и другие фильмы, хотя их номинация на Оскар уже говорит о том, что картины достойны внимания.

В целом среди фильмов можно выделить трех однозначных лидеров: Фабельманы, Все везде и сразу и Банши Инишерина. Издание Indiewire сомневается в победе сиквелов Аватар и Топ Ган, несмотря на зрительскую любовь.

Сиквелы еще ни разу не получали статуэтку Оскар. Хотя все бывает впервые.

Variety отмечает, что киноакадемия любит ломать установленные ею правила. Издание аргументирует возможную победу Топ Ган: Маверик тем, что киноакадемики любят истории о простых, но мужественных американских ребятах с лицами кинозвезд, которые побеждают, несмотря на все сложности.

Среди иностранных фильмов хвалят Треугольник печали и На Западном фронте без перемен. Некоторые даже считают, что последний может получить Оскар за лучший адаптированный сценарий.

Что касается главных актеров, то конкуренция высока. Критики считают, что среди лучших актеров есть два фаворита: Колин Фарелл (Банши Инишерина) и Брендан Фрейзер (Кит).

А вот самую лучшую актрису определить сложно. Многие считают, что статуэтку может получить Кейт Бланшетт (Тар), конкуренцию ей составляет Мишель Йео (Все везде и сразу).

Но не стоит забывать об Анне де Армас, которая сыграла Мэрилин Монро в байопике Блондинка. Ее актерский талант в этом фильме впечатлил многих. Несмотря на то, что саму картину критикуют, игра Анны была на высоте.

Несмотря на все прогнозы критиков, церемония вручения Оскара всегда удивляла сюрпризами. Поэтому, чтобы узнать победителей, остается только ждать. Мы хотим узнать твое мнение о возможных победителях премии.

Этот год обещает нам много интересных кинолент. Ранее мы рассказывали о самых ожидаемых фильмах 2023 года.

