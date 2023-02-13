Чем удивит 95-я церемония? Все об Оскаре-2023: номинанты, прогнозы и чего ждать от программы

Мир кинематографа продолжает каждый год удивлять своими картинами. Фильмы рассказывают нам тысячи историй — как выдуманных, так и настоящих. Кино помогает нам на несколько часов погрузиться в другую реальность и пережить своего рода приключение.
Каждая лента производит на нас впечатление. После просмотра фильма мы можем задумываться, возмущаться, смеяться, изменять свое отношение к какой-либо проблеме. Если это так, режиссеры, сценаристы, актеры и вся команда смогли выполнить свою задачу.
Сейчас каждый год в мире появляются сотни новых фильмов, и так важно найти среди них качественную ленту. Одни из лучших фильмов награждаются престижной премией Американской киноакдемии — Оскар. Мы расскажем о церемонии вручения Оскара-2023 и о главных номинантах.
95-я церемония вручения Оскар-2023 состоится 12 марта 2023 года в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе (США), хотя место проведения было переименовано в Ovation Hollywood. Ведущим церемонии уже в третий раз станет американский телеведущий и комик Джимми Киммел.
— Быть приглашенным вести вручение Оскара в третий раз — это большая честь или ловушка.
Все равно я благодарен Академии за то, что она обратилась ко мне сразу после того, как все хорошие ведущие сказали: “Нет”, — не удержался и пошутил Киммел.
Все равно я благодарен Академии за то, что она обратилась ко мне сразу после того, как все хорошие ведущие сказали: “Нет”, — не удержался и пошутил Киммел.
Ранее он проводил церемонию вручения Оскара в 2017 и 2018 годах.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)
Публикация от Jimmy Kimmel (@jimmykimmel)
В прошлом году во время телетрансляции премии Оскар из эфира было вырезано награждение восьми категорий:
В этом году организаторы сообщили, что вернут старый формат премии. Генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер сообщил, что такое решение организаторов многих сбило с толку.
Однако киноакадемия решила прислушаться к зрителям, что все равно вызвало множество споров.
Церемонию вручения Оскара будут транслировать более чем в 200 странах мира, также можно попытаться найти трансляцию в интернете.
Церемонию вручения Оскара будут транслировать более чем в 200 странах мира, также можно попытаться найти трансляцию в интернете.
Гостям церемонии не придется скучать. На сцене Оскара-2023 выступят Рианна и Леди Гага с песнями Lift Me Up и Hold My Hand соответственно. Песни номинированы на лучший саундтрек к фильму.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от badgalriri (@badgalriri)
Публикация от badgalriri (@badgalriri)
Относительно организации самой программы подробностей нет. Но Билл Крамер сказал, что 95-я церемония будет особенной.
Все, что я скажу прямо сейчас, это то, что наша годовщина — 95-я церемония вручения Оскара — чрезвычайно важна.
Все, что я скажу прямо сейчас, это то, что наша годовщина — 95-я церемония вручения Оскара — чрезвычайно важна.
Я думаю, что это задаст действительно интересный ритм для нашего сотого юбилея. Я считаю, что мы можем отметить наше наследие, одновременно перенося Академию в будущее, и шоу отразит это, — рассказал он.
Pexels
Аватар: Путь воды
Банши Инишерина
Элвис
На Западном фронте без перемен
Все везде и сразу
Фабельманы
Тар
Топ Ган: Меверик
Треугольник печали
Женщины говорят
IMDb
Фильм Дом из осколков рассказывает об украинских детях, живущих в приюте, который находится рядом с линией фронта. Ленту помогал создавать украинский режиссер и линейный продюсер Азад Сафаров. Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии.
Также украинский комитет Оскара отобрал на награждение фильм режиссера Марины Эр Горбач Клондайк. Он попал в лонглист в номинации Лучший международный полнометражный фильм.
Кинолента Клондайк получила награду за лучшую режиссуру на фестивале независимого кино Санденс. Фильм рассказывает о семье Ирки и Толика, живущих на Донбассе в начале войны 2014 года. Однако, к сожалению, фильм не прошел на награждение премии Оскар.
Некоторые критики считают, что можно определить фаворитов и победителей Оскара по премии Золотой глобус. В 2023 году состоялась премия вручения наград Золотого глобуса. Триумфаторами стали два фильма — Фабельманы Стивена Спилберга, также получившего награду как постановщик, и Банши Инишерина Мартина Макдоны.
Также можно услышать все больше обсуждений Все везде и сразу, Топ ган: Меверик, Аватар: Путь воды и т.д. Кстати, последние два фильма стали кассовыми в кинотеатрах мира.
Хотя киноакадемия не слишком обращает внимание на кассовые сборы кинокартин.
Хотя киноакадемия не слишком обращает внимание на кассовые сборы кинокартин.
Реже кинокритики обсуждают Женщины говорят, Тар и другие фильмы, хотя их номинация на Оскар уже говорит о том, что картины достойны внимания.
Все везде и сразу / IMDb
В целом среди фильмов можно выделить трех однозначных лидеров: Фабельманы, Все везде и сразу и Банши Инишерина. Издание Indiewire сомневается в победе сиквелов Аватар и Топ Ган, несмотря на зрительскую любовь.
Сиквелы еще ни разу не получали статуэтку Оскар. Хотя все бывает впервые.
Сиквелы еще ни разу не получали статуэтку Оскар. Хотя все бывает впервые.
Variety отмечает, что киноакадемия любит ломать установленные ею правила. Издание аргументирует возможную победу Топ Ган: Маверик тем, что киноакадемики любят истории о простых, но мужественных американских ребятах с лицами кинозвезд, которые побеждают, несмотря на все сложности.
Среди иностранных фильмов хвалят Треугольник печали и На Западном фронте без перемен. Некоторые даже считают, что последний может получить Оскар за лучший адаптированный сценарий.
На Западном фронте без перемен / IMDb
Что касается главных актеров, то конкуренция высока. Критики считают, что среди лучших актеров есть два фаворита: Колин Фарелл (Банши Инишерина) и Брендан Фрейзер (Кит).
А вот самую лучшую актрису определить сложно. Многие считают, что статуэтку может получить Кейт Бланшетт (Тар), конкуренцию ей составляет Мишель Йео (Все везде и сразу).
Но не стоит забывать об Анне де Армас, которая сыграла Мэрилин Монро в байопике Блондинка. Ее актерский талант в этом фильме впечатлил многих. Несмотря на то, что саму картину критикуют, игра Анны была на высоте.
Блондинка / IMDb
Несмотря на все прогнозы критиков, церемония вручения Оскара всегда удивляла сюрпризами. Поэтому, чтобы узнать победителей, остается только ждать. Мы хотим узнать твое мнение о возможных победителях премии.
Этот год обещает нам много интересных кинолент. Ранее мы рассказывали о самых ожидаемых фильмах 2023 года.
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