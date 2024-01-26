Треть доходов идет на жилье: исследование жизни беженцев в Чехии

Из-за полномасштабного вторжения, в другие страны в поисках безопасности выехало 8,6 млн украинцев. В разный период граждане, выезжавшие за границу, возвращались в Украину.

Вместе с тем, на начало июня 2023 года на территории Чехии оставалось почти 360 тыс. украинских беженцев, об этом сообщал вице-премьер и министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан.

В то же время статистика министерства внутренних дел республики по состоянию на 22 января 2024 показала, что в Чехии находится примерно 379400 человек из Украины с визами временной защиты.

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Пражское отделение Международной организации по миграции IОМ Praha провело исследование, являющееся частью проекта IOM Displacement Tracking Matrix (DTM). Он обнаружил, что беженцы из Украины отдают треть заработка на оплату квартиры или комнаты.

Что известно о жизни украинцев в Чехии — рассказываем и мы.

Украинцы в Чехии: сколько стоит аренда жилья

По результатам исследования, почти три пятых от общего количества беженцев в Праге и половина беженцев в других городах Чешской Республики тратят более 30% дохода на оплату комнаты или квартиры.

Так, среднестатистическая семья украинских беженцев в Чехии тратит 17200 чешских крон на оплату аренды квартиры или 8300 чешских крон — на оплату общежития.

Четверть опрошенных беженцев заявили, что из-за этого вынуждены экономить, не могут покрывать ежедневные расходы, работают сверхурочно или без договора.

Также исследование выявило, что 56% опрошенных проживают в арендованном жилье, остальные — в общежитиях, хостелах или гостиницах.

Треть респондентов заявили, что жилье они снимали и платили за аренду самостоятельно.

Так, исследование выявило, что плата за аренду квартиры составляла:

самая высокая — 38 тыс. чешских крон;

самая низкая — 5 тыс. чешских крон;

средняя — 17161 крона.

Аренда общежития обходится украинским беженцам в Чехии:

наивысшая плата — 24 тыс. чешских крон;

самая низкая плата — 1 тыс. чешских крон;

средняя плата — 8326 чешских крон.

Работа в Чехии: что говорят украинские беженцы

Исследование пражского отделения Международной организации по миграции выявило, что из-за большой арендной платы украинцы вынуждены экономить на ежедневных расходах — даже если имеют работу в стране.

Чаще украинцы в Чехии работают сверхурочно или без договора, чтобы получать официальную минимальную зарплату и наличные на руки, “в конверте”.

Вместе с тем в Чехии работают 70% женщин и 79% мужчин.

О собственном опыте жизни в Чехии рассказывала ранее и журналистка Вікна-новини. Читай о преимуществах и недостатках страны, а также досадных случаях, в другом материале.

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