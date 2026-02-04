Более 40% украинцев против пребывания действующих чиновников во власти после войны — КМИС

Украинское общество демонстрирует существенное разделение во взглядах на будущее нынешней политической элиты после окончания войны, о чем свидетельствуют результаты свежего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного в конце января 2026 года.

42% украинцев хотят изменить всю ветвь власти после войны

Согласно данным исследования, почти половина опрошенных (48%) убеждены, что в рядах действующей власти есть настоящие специалисты, имеющие право оставаться на своих должностях и в мирное время. В то же время 42% респондентов настроены значительно критичнее, считая нынешнюю вертикаль властей полностью запятнанной и выступая за радикальное обновление государственного аппарата, где ни один из нынешних чиновников не должен сохранить свое кресло.

Социологи отмечают, что готовность видеть нынешних управленцев в будущем тесно коррелирует с уровнем доверия к президенту страны, который остается на высоком уровне — 61% граждан выражают ему свою поддержку, в то время как не доверяют 33%.

В частности, 25% опрошенных доверяют главе государства полностью, а 36% скорее доверяют. Показательно, что даже среди самых преданных сторонников президента, доверяющих ему полностью, каждый пятый (19%) все равно поддерживает идею тотального очищения власти от всех других представителей нынешней команды.

Общий баланс доверия-недоверия к главе государства составляет +28%, что фактически дублирует показатели середины января 2026 года, подтверждая стабильность общественных настроений, несмотря на сложную ситуацию в стране.

