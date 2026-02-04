Понад 40% українців проти перебування чинних чиновників у владі після війни — КМІС

Українське суспільство демонструє суттєвий поділ у поглядах на майбутнє нинішньої політичної еліти після закінчення війни, про що свідчать результати свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного наприкінці січня 2026 року.

42% українців хочуть змінити всю гілку влади після війни

Згідно з даними дослідження, майже половина опитаних (48%) переконані, що в лавах чинної влади є справжні фахівці, які мають право залишатися на своїх посадах і в мирний час. Водночас 42% респондентів налаштовані значно критичніше, вважаючи нинішню владну вертикаль повністю заплямованою та виступаючи за радикальне оновлення державного апарату, де жоден із теперішніх чиновників не повинен зберегти своє крісло.

Соціологи зауважують, що готовність бачити нинішніх управлінців у майбутньому тісно корелює з рівнем довіри до президента країни, який наразі залишається на високому рівні — 61% громадян висловлюють йому свою підтримку, а не довіряють 33%.

Зокрема, 25% опитаних довіряють главі держави повністю, а 36% — скоріше довіряють. Показово, що навіть серед найбільш відданих прихильників президента, які довіряють йому повністю, кожен п’ятий (19%) все одно підтримує ідею тотального очищення влади від усіх інших представників нинішньої команди.

Загальний баланс довіри-недовіри до глави держави становить +28%, що фактично дублює показники середини січня 2026 року, підтверджуючи стабільність суспільних настроїв попри складну ситуацію в країні.

