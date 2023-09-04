Lifestyle

Forbes Ukraine отметил 25 лучших работодателей по адаптации ветеранов. В список вошла и Starlight Media

Мирослава Соколовская, Журналист программы Факты ICTV 04 сентября 2023, 15:00
адаптація ветеранів

Больше видео
0:05:46
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Перекупщикам приготовиться. В УЗ намекнули на верификацию билетов через Дію
0:04:40
Психологи на войне
Первая психологическая помощь — снять симптомы. Как работают психологи в прифронтовых городах
0:04:03
Врожай цього року
Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли каждую каплю! Жителям Днепропетровской области провели водоснабжение после подрыва Каховской ГЭС
Смотреть больше

Последние видео
адаптація ветеранів

Forbes Ukraine отметил 25 лучших работодателей по адаптации ветеранов. В список вошла и Starlight Media
0:05:46
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Перекупщикам приготовиться. В УЗ намекнули на верификацию билетов через Дію
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн
Карта боевых действий 4 сентября 2023 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:04:08
Сіноплетіння
Потеряла сына, но давнее хобби вернуло силу к жизни: как украинка учит сеноплетению и помогает ВСУ
0:04:10
Біонічні протези
Возвращают мелкую моторику! Военные получили сверхсовременные бионические протезы в рамках проекта Recovery
0:06:26
Програма United24
Дома до сих пор стоят без крыши. Киевская область ждет восстановления по программе UNITED24
0:01:56
Виставка у Копенгагені
Не дадим забыть! В Копенгагене проходит выставка ежедневников украинских художников
0:40:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Принять теплый душ и постирать вещи на передовой. Уникальные банные комплексы для бойцов ВСУ
0:04:40
Психологи на войне
Первая психологическая помощь — снять симптомы. Как работают психологи в прифронтовых городах
0:04:03
Врожай цього року
Спелые арбузы и сочная морковь. Как фермеры сумели пережить испытание большой водой
Больше видео
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Читать дальше
Перекупщикам приготовиться. В УЗ намекнули на верификацию билетов через Дію

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь