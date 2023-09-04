Forbes Ukraine отметил 25 лучших работодателей по адаптации ветеранов. В список вошла и Starlight Media

Благотворительный форум Незалежні накануне прошел во Львове. На один день туда съехались топовые специалисты, представители бизнесов, лидеры корпоративного и государственного секторов, чтобы собрать лучшие практики и программы реинтеграции ветеранов в гражданскую жизнь.

Здесь редакция журнала Forbes Ukraine отметила 25 лучших работодателей, которым удалось создать и наработать действенные программы по адаптации военных, возвращающихся с фронта.

Военные сознательно или бессознательно взяли ответственность за нашу страну, и обязанность государства и общества, взять ответственность за этих ветеранов, — уверен ветеран, основатель сообщества PSDinfo Денис Квебек.

2017 во время выполнения боевого задания ему оторвало часть левой руки. Боец прошел длительный путь принятия себя с этой травмой, ведь возвращаться в гражданскую жизнь военным непросто.

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Денис своим опытом поделился с участниками благотворительного форума.

Разработку программы для ветеранов еще зимой 2022 года начала медиагруппа Starlight Media. Здесь убеждены, что приобретенные ветеранами навыки, способность к командной работе и одновременно лидерство только усилят компанию.

— Здесь идет речь как о сопровождении адаптации, предоставлении гибкого графика работы, поддержке новых карьерных возможностей, так и большом блоке — поддержка семей, психологическая помощь, — рассказывает директор по коммуникациям и устойчивому развитию медиагруппы Starlight Media Яна Гончаренко.

В настоящее время Starlight Media и еще 24 украинских работодателя получили награды от журнала Forbes за развитие наиболее полных систем адаптации для демобилизованных коллег.

— Для нас это очень важное отличие, потому что мы убеждены, что украинские компании, недружественные к ветеранам — это компании не дружественные к собственному будущему, — добавляет Яна Гончаренко.

Первые демобилизованные защитники уже возвращаются и проблема с трудоустройством уже есть, говорят организаторы мероприятия. Им тяжело найти работу — прежде всего из-за проблем со здоровьем, потерей навыков и психоэмоционального состояния.

Поэтому сейчас задача украинского бизнеса и государства создать максимально комфортные условия для возвращения ветеранов в гражданскую жизнь.

Кстати, еще одним важным аспектом адаптации военных является поддержка ветеранского бизнеса. Почему это важно сейчас, как поддерживать ветеранов и на что украинцам следует обратить внимание, подробно описала в своей колонке исполнительная директор Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова.

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