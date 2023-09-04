Lifestyle

Forbes Ukraine відзначив 25 найкращих роботодавців з адаптації ветеранів. До списку увійшла і Starlight Media

Мирослава Соколовська, Журналістка програми Факти ICTV 04 Вересня 2023, 15:00
адаптація ветеранів

Більше відео
0:04:40
Психологи на війні
Перша психологічна допомога — зняти симптоми. Як працюють психологи у прифронтових містах
0:04:03
Врожай цього року
Стиглі кавуни та соковита морква. Як фермери зуміли пережити випробування великою водою
0:04:30
Нарешті з водою: жителям Марганця провели водопостачання
Берегли кожну краплину! Жителям Дніпропетровщини провели водопостачання після підриву Каховської ГЕС
0:14:04
Як налаштуватися на довгу війну
Це важливо усвідомити. Як налаштуватися на довгу війну: поради психолога
Дивитись більше

Останні відео
адаптація ветеранів

Forbes Ukraine відзначив 25 найкращих роботодавців з адаптації ветеранів. До списку увійшла і Starlight Media
0:05:46
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Перекупникам приготуватися. В УЗ натякнули на верифікацію квитків через Дію
Карта бойових дій в Україні сьогодні 04.09.2023: онлайн
Карта бойових дій 4 вересня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:08
Сіноплетіння
Втратила сина, але давнє хобі повернуло снагу до життя: як українка вчить сіноплетінню та допомагає ЗСУ
0:04:10
Біонічні протези
Повертають дрібну моторику! Військові отримали надсучасні біонічні протези у рамках проекту Recovery
0:06:26
Програма United24
Будинки досі стоять без даху. Київщина чекає на відбудову за програмою UNITED24
0:01:56
Виставка у Копенгагені
Не дамо забути! У Копенгагені проходить виставка щоденників українських митців
0:04:08
Мобільні лазневі комплекси для ЗСУ: що це таке та як працює
Прийняти теплий душ та випрати речі на передовій. Унікальні лазневі комплекси для бійців ЗСУ
0:04:40
Психологи на війні
Перша психологічна допомога — зняти симптоми. Як працюють психологи у прифронтових містах
0:04:03
Врожай цього року
Стиглі кавуни та соковита морква. Як фермери зуміли пережити випробування великою водою
Більше відео
Квитки через верифікацію в Дії: як унеможливлять перекупство
Читати далі
Перекупникам приготуватися. В УЗ натякнули на верифікацію квитків через Дію

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь