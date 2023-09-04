Forbes Ukraine відзначив 25 найкращих роботодавців з адаптації ветеранів. До списку увійшла і Starlight Media

Благодійний форум Незалежні напередодні відбувся у Львові. На один день туди з’їхались топові фахівці, представники бізнесів, лідери корпоративного та державного секторів, аби зібрати найкращі практики та програми для реінтеграції ветеранів у цивільне життя.

Тут редакція журналу Forbes Ukraine відзначила 25 найкращих роботодавців, яким вдалось створити та напрацювати дієві програми адаптації військових, які повертаються з фронту.

Військові свідомо чи несвідомо взяли відповідальність за нашу країну, і обов’язок держави суспільства, і взагалі всіх людей, — взяти відповідальність за цих ветеранів, — певний ветеран, засновник спільноти PSDinfo Денис Квебек.

2017 року під час виконання бойового завдання йому відірвало частину лівої руки. Боєць пройшов тривалий шлях прийняття себе з цією травмою, адже повертатися в цивільне життя військовим непросто.

Зараз також дивляться

Тож Денис своїм досвідом поділився з учасниками благодійного форуму.

Розробку програми для ветеранів ще взимку 2022 розпочала медіагрупа Starlight Media. Тут переконані, що набуті ветеранами навички, здатність до командної роботи й водночас лідерство – лише посилять компанію.

— Тут йдеться як про супровід адаптації, надання гнучкого графіка роботи, підтримку нових кар’єрних можливостей, так і великий блок — підтримка сімей, психологічна допомога, — розповідає директорка з комунікацій та сталого розвитку медіагрупи Starlight Media Яна Гончаренко.

Нині Starlight Media та ще 24 українських роботодавці отримали відзнаки від журналу Forbes за розбудову найповніших систем адаптації для демобілізованих колег.

— Для нас це дуже важлива відзнака, тому що ми переконані, що українські компанії, які недружні до ветеранів – це компанії не дружні до власного майбутнього, — додає Яна Гончаренко.

Перші демобілізовані захисники вже повертаються, і проблема із працевлаштуванням уже є, кажуть організатори заходу. Їм важко знайти роботу — насамперед через проблеми зі здоров’ям, втратою навичок та психоемоційним станом.

Тож нині завдання українського бізнесу та держави — створити максимально комфортні умови для повернення ветеранів у цивільне життя.

До речі, ще одним важливим аспектом адаптації військових є підтримка ветеранського бізнесу. Чому це важливо зараз, як підтримувати ветеранів та на що українцям слід звернути увагу, детально описала у своїй колонці виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.