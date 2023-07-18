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Три мільйони на бізнес, або як сприяти цивільному життю ветеранів

Вікторія Мельник, редакторка сайту 18 Липня 2023, 19:03
підтримка ветеранів
Фото: Depositphotos

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