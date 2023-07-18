Три мільйони на бізнес, або як сприяти цивільному життю ветеранів

На жаль, у період війни плани про класичну державу соціального добробуту відходять, а в пріоритеті — перемога й все навколо неї. Відтак необхідно втілювати державні програми, які принесуть максимальний прибуток.

Одна з них — підтримка ветеранського бізнесу. Чому це важливо зараз, як підтримувати ветеранів та на що українцям слід звернути увагу, детально описала у своїй колонці виконавча директорка Українського ветеранського фонду Наталія Калмикова.

Як підтримувати ветеранів

Достойних пільг на всіх не вистачить, та й не всі їх потребуватимуть. А от можливості розвитку з переходу до цивільного життя є кращою мотивацією для бійців.

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У питаннях виходу з фінансових та соціальних криз під час та по завершенню війни знову й знову хочеться повертатися до успішних стратегій, розбудованих в країнах НАТО, наприклад — в США.

Дехто скаже, що досвід американських управлінців часів Першої та Другої світових не є релевантним для України, адже масштаби руйнувань та кількості ветеранів не є співмірними.

Проте з певністю можна сказати, що американцям точно найкраще вдається — стратегічне фінансове планування, яке є актуальним десятиліттями.

Програми, створені в США, допомагають ефективно управляти та надавати спроможності 19 мільйонам ветеранів.

29-й президент США Уорен Хардінг через три роки після завершення Першої світової війни заявив: найбільшою потребою суспільства є повернення до цивільного життя.

— Наша найбільша потреба — це повернення до мирної діяльності. Скромна пропозиція мільйонам військовослужбовців є поганим полегшенням для багатьох мільйонів, які можуть залишитися без роботи.

Стабілізоване фінансування та міцна довіра є важливими для відновлення промисловості та торгівлі.

Український ветеранський фонд Мінветеранів розробляє стратегії з повернення ветеранів до цивільного життя.

А найбільш помітними в реалізації вже зараз є програми фінансування бізнесу. Зокрема, ветерани мають можливість спробувати свої сили в підприємництві, а фінансова підтримка ініціативи може скласти до трьох мільйонів гривень.

Перспектива ветеранського бізнесу в Україні

В країні зареєстровано майже два мільйони ФОПів й 1,2 млн компаній, за даними ресурсу Opendatabot, станом на 23 квітня 2023 року. Від початку повномасштабного вторгнення зареєстровано 202 тисячі нових ФОПів. Велика війна не зупиняє підприємницькі ініціативи українців.

За даними Мінветеранів, станом на 23 лютого 2022 року в країні було зареєстровано близько 12 тис. бізнесів, які належать ветеранам та їхнім родинам. Проте тоді й самих ветеранів налічувалось до пів мільйона.

Повномасштабне вторгнення стрімко змінило статистику. За прогнозами, буде близько п’яти мільйонів людей, які зараховуватимуться до ветеранської спільноти та їхніх сімей.

Тобто ці люди претендуватимуть на ветеранські політики. І краще, щоб це були можливості, а не пільги.

Український ветеранський фонд зараз вчетверте проводить конкурсну програму фінансування Варто. У попередніх конкурсах загалом перемогли 63 ветеранських бізнес-проектів. Суми фінансування спершу становили від 500 тис. до одного мільйона гривень.

Проте запити від самих ветеранів показали, що на розвиток та реалізацію деяких ідей потрібні більші кошти.

Відтак вже у першому конкурсі Варто РобиТи своє, який проводився виключно для ініціатив у сфері АПК, суми фінансування збільшили до 1,5 млн гривень.

У новому конкурсі Варто: підтримка ветеранського бізнесу, відбір заявок на який стартував 27 червня та тривав до 13 липня, суми фінансування становлять до трьох мільйонів гривень. Тепер немає обмежень щодо сфери фінансування, тож ветерани-підприємці різних галузей могли подавати свої проекти.

Розмінування, вшанування пам’яті сина, кафе з Маріуполя: які проекти вже реалізовують ветерани

Коли стартувала перша конкурсна програма фінансування Варто у вересні 2022 року, команда УВФ уявляла, що середньостатистичним переможцем буде власник невеликого крафтового виробництва, а в топі — харчовина та речі для фронту.

Проте в реальності зіштовхнулись з тим, що ветерани реалізовують надзвичайно різні бізнес-проекти: від нішевого виробництва побутових речей для фронту з матеріалів ПВХ до розвитку кінологічних служб.

Кожен з цих бізнесів ми старалися максимально підсвітити завдяки співпраці з медіа, щоб суспільство не тільки дізналося про існування таких ветеранів, а й допомогти знайти нових клієнтів, партнерів тощо. Й кожна історія має свої круті повороти, проте про трьох переможців хочеться розповісти більше.

Гуманітарне розмінування — проект, який реалізовує ветеран Віталій Кучеренко. Він є першопрохідцем у сфері створення приватної компанії з розмінування в Україні.

На власну справу надихнуло його те, що долучився до робочої групи, яка розробляла відповідне законодавство, а згодом вирішив з однодумцями спробувати сили на власному проекті.

Завдяки гранту від УВФ Віталій зміг придбати необхідне обладнання. Зараз проводить навчання для цивільних, а також інших фахівців з теми мінної безпеки та гуманітарного розмінування.

Саме тема розмінування вже є та буде дуже актуальною протягом багатьох років після завершення війни. За оцінками, від оптимістичних прогнозів до песимістичних, нам знадобиться від 25 до 70 років, аби очистити територію України від вибухових предметів.

Й наразі війна ще не завершена, тож щодня росіяни “додають роботи”.

Продакшн Goomba Studio — подружжя журналістів Наталя Іщенко (Гумба) та Сергій Моругін втратили на війні сина, Астамура Гумбу.

Астамур не мав українського громадянства, проте пішов воювати добровольцем. Його батальйон спочатку воював на Київщині, а потім передислокувався під Харків, де 28 червня 2022 Астамур загинув.

Батьки захисника вирішили в пам’ять про сина заснувати продакшен-студію Goomba. За кошти, виграні в конкурсі Варто, пройшли навчання та придбали необхідне обладнання для студії.

Зараз допомагають блогерам-початківцям знімати документальні фільми та ролики. Для військових послуги надають безплатно.

Суть проекту — інформаційний спротив, а батьки продовжують справу сина у боротьбі за світле майбутнє країни.

Кафе Бістро Смак у Хмельницькому — проект ветеранки Тетяни Купянської, якій довелося 40 днів провести в окупованому Маріуполі, але згодом вдалося вирватися з міста. З маленькою донькою жінка релокувалася до Хмельницького.

28 блокпостів, окупація, досвід війни — усе це не зламало жінку й у Хмельницькому вона разом з подругою вирішили відкрити власний бізнес. Завдяки перемозі в конкурсі Варто жінка придбала необхідне устаткування для закладу.

Тетяна могла виїхати з країни, проте залишається тут і розвиває свою справу, працевлаштовує людей, сплачує податки, рухає економіку.

Ветеранський бізнес має потужний потенціал. Важливо його не змарнувати.

Про те, як змінюється в Україні система підтримки ветеранів та які професіонали досі необхідні, можеш дізнатися з нашого іншого матеріалу.

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Головне фото: Depositphotos.