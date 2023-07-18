Три миллиона на бизнес, или как способствовать гражданской жизни ветеранов

К сожалению, в период войны планы о классическом государстве социального благополучия отходят, а в приоритете — победа и все вокруг неё. Следовательно, необходимо воплощать государственные программы, которые принесут максимальную выгоду.

Один из них — поддержка ветеранского бизнеса. Почему это важно сейчас, как поддерживать ветеранов и на что украинцам следует обратить внимание, подробно описала в своей колонке исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Наталья Калмыкова.

Как поддерживать ветеранов

Достойных льгот на всех не хватит, да и не все будут в них нуждаться. А вот возможности развития по переходу в гражданскую жизнь есть лучшей мотивацией для бойцов.

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В вопросах выхода из финансовых и социальных кризисов во время и после окончания войны снова и снова хочется возвращаться к успешным стратегиям, построенным в странах НАТО, например — в США.

Некоторые скажут, что опыт американских управленцев времен Первой и Второй мировых не является релевантным для Украины, ведь масштабы разрушений и количества ветеранов не соразмерны.

Однако с уверенностью можно сказать, что американцам точно лучше всего удается — стратегическое финансовое планирование, актуальное десятилетиями.

Программы, созданные в США, помогают эффективно управлять и предоставлять способности 19 миллионам ветеранов.

29-й президент США Уорен Хардинг спустя три года после завершения Первой мировой войны заявил: наибольшей потребностью общества является возвращение к гражданской жизни.

— Наша самая большая потребность — возвращение к мирной деятельности. Скромное предложение миллионам военнослужащих — плохое облегчение для многих миллионов, которые могут остаться без работы.

Стабилизированное финансирование и крепкое доверие важны для восстановления промышленности и торговли.

Украинский ветеранский фонд Минветеранов разрабатывает стратегии по возвращению ветеранов в гражданскую жизнь.

А наиболее заметными в реализации уже сейчас есть программы финансирования бизнеса. В частности, ветераны могут попробовать свои силы в предпринимательстве, а финансовая поддержка инициативы может составить до трех миллионов гривен.

Перспектива ветеранского бизнеса в Украине

В стране зарегистрировано почти два миллиона ФЛПов и 1,2 млн компаний, по данным ресурса Opendatabot, по состоянию на 23 апреля 2023 года. С начала полномасштабного вторжения зарегистрировано 202 тысяч новых ФЛП. Великая война не останавливает предпринимательские инициативы украинцев.

По данным Минветеранов, на 23 февраля 2022 года в стране было зарегистрировано около 12 тыс. бизнесов, принадлежащих ветеранам и их семьям. Однако тогда и самих ветеранов насчитывалось до полумиллиона.

Полномасштабное вторжение стремительно изменило статистику. По прогнозам, будет около пяти миллионов человек, которые будут относиться к ветеранскому сообществу и их семьям.

То есть, эти люди будут претендовать на ветеранские политики. И лучше, чтобы это были возможности, а не льготы.

Украинский ветеранский фонд сейчас в четвертый раз проводит конкурсную программу финансирования Варто. В предыдущих конкурсах в общей сложности победили 63 ветеранских бизнес-проекта. Суммы финансирования сначала составляли от 500 тыс. до одного миллиона гривен.

Однако запросы от самих ветеранов показали, что на развитие и реализацию некоторых идей требуются большие средства.

Следовательно, уже в первом конкурсе Варто РобиТи своє, который проводился исключительно для инициатив в сфере АПК, суммы финансирования увеличили до 1,5 млн гривен.

В новом конкурсе Варто: підтримка ветеранського бізнесу, отбор заявок на который стартовал 27 июня и длился до 13 июля, суммы финансирования составляют до трех миллионов гривен. Теперь нет ограничений по сфере финансирования, поэтому ветераны-предприниматели разных отраслей могли представлять свои проекты.

Разминирование, память сына, кафе из Мариуполя: какие проекты уже реализуют ветераны

Когда стартовала первая конкурсная программа финансирования Варто в сентябре 2022 года, команда УВФ представляла, что среднестатистический победитель будет обладателем небольшого крафтового производства, а в топе — пищевая продукция и вещи для фронта.

Однако в реальности столкнулись с тем, что ветераны реализуют очень разные бизнес-проекты: от нишевого производства бытовых вещей для фронта из материалов ПВХ до развития кинологических служб.

Каждый из этих бизнесов мы старались максимально подсветить благодаря сотрудничеству с медиа, чтобы общество не только узнало о существовании таких ветеранов, но и найти новых клиентов, партнеров. И у каждой истории есть свои крутые повороты, однако о трех победителях хочется рассказать больше.

Гуманитарное разминирование — проект, реализуемый ветераном Виталием Кучеренко. Он является первопроходцем в сфере создания частной компании по разминированию в Украине.

На собственное дело вдохновило приобщение к рабочей группе, которая разрабатывала соответствующее законодательство, а впоследствии решил с единомышленниками попробовать силы на собственном проекте.

Благодаря гранту от УВФ, Виталий смог приобрести необходимое оборудование. Сейчас проводит обучение гражданским, а также другим специалистам по теме минной безопасности и гуманитарного разминирования.

Именно тема разминирования сейчас и потом будет очень актуальна в течение многих лет после окончания войны. По оценкам, от оптимистических прогнозов к пессимистическим, нам понадобится от 25 до 70 лет, чтобы очистить территорию Украины от взрывных предметов.

И сейчас война ещё не завершена, поэтому каждый день россияне “прибавляют работы”.

Продакшн Goomba Studio — супруги журналистов Наталья Ищенко (Гумба) и Сергей Моругин потеряли на войне сына Астамура Гумбу.

У Астамура не было украинского гражданства, однако он пошел воевать добровольцем. Его батальон сначала воевал в Киевской области, а затем передислоцировался под Харьков, где 28 июня 2022 года Астамур погиб.

Родители защитника решили в память о сыне основать продакшен-студию Goomba. За средства, выигранные в конкурсе Варто, прошли обучение и приобрели необходимое оборудование для студии.

Сейчас помогают начинающим блогерам снимать документальные фильмы и ролики. Для военных услуги предоставляются бесплатно.

Суть проекта — информационное сопротивление, а родители продолжают дело сына в борьбе за светлое будущее страны.

Кафе Бистро Смак в Хмельницком — проект ветерана Татьяны Купянской, которой пришлось 40 дней провести в оккупированном Мариуполе, но впоследствии удалось вырваться из города. С маленькой дочкой женщина релоцировалась в Хмельницкий.

28 блокпостов, оккупация, опыт войны — все это не сломило женщину и в Хмельницком она вместе с подругой решили открыть собственный бизнес. Благодаря победе в конкурсе Варто женщина приобрела необходимое оборудование для заведения.

Татьяна могла уехать из страны, однако остается здесь и развивает свое дело, трудоустраивает людей, платит налоги, двигает экономику.

Ветеранский бизнес обладает мощным потенциалом. Важно его не упустить.

О том, как меняется в Украине система поддержки ветеранов и какие профессионалы необходимы, можешь узнать из нашего другого материала.

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Главное фото: Depositphotos.