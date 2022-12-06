Актуальная карта боевых действий в Украине 6 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинских защитников часто хочется описывать, как героев лент, которые имеют суперсилы. Однако наши воины — обычные люди, которые совершают чрезвычайные вещи и освобождают карту боевых действий от оккупантов даже в свой профессиональный праздник — День Вооруженных сил Украины.

Однако, как и в другие дни, украинские воины нуждаются в мощной поддержке своего тыла, поэтому приветствуем своих защитников и продолжаем работать ради общей победы.

А за успехами и результатами титанических усилий ВСУ можно следить в ежедневных отчетах украинского Генштаба.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:

Украинские войска планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать российским войскам возобновить инициативу на поле боя.

Эксперты уверены, что от этого зависит способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов.

В то же время погодные условия зимой 2023 года, вероятно, будут диктовать лишь временные рамки, в которые Украина сможет вести маневровую войну и продолжать ряд оперативных успехов с минимальными паузами. Однако это может увеличить риск потерять инициативу.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 6 декабря 2022 года

Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре на всей территории Украины. В частности, под удар попали энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По предварительной информации, более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами ПВО Сил обороны. Информация уточняется.

Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты вдоль линии столкновения. Активно применяют авиацию в Донецкой области.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.

На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские обстрелы из минометов и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Бугроватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.

Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Червонопоповка, Терны, Макеевка и Ведмежье в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение и ведет наступательные действия. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись 26 районы населенных пунктов.

Среди них — Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Невельское.

На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы по районам Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от города Угледар.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более тридцати населенных пунктов рядом с линией столкновения.

В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.

В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника.

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