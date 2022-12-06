Украина

Актуальная карта боевых действий в Украине 6 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Даниэла Долотова, редактор сайта 06 декабря 2022, 06:00
Карта бойових дій в Україні

Больше видео
0:01:16
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Массовый ракетный обстрел Украины сейчас: что известно о взрывах во многих областях
0:05:37
Прапор на лівобережжі
Деоккупация Херсонской области продолжается! Первый украинский флаг на Левобережье и ситуация в регионе
Україна повертається до стабілізаційних відключень світла
Некоторые регионы Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света — где найти графики
0:04:00
Куп'янськ
Купянский район — фактически линия фронта! Как эвакуируют людей из-под плотных обстрелов
Смотреть больше

Последние видео
0:02:40
Військові ЗСУ

Успех — когда ребята возвращаются невредимыми: военные ВСУ показали свои дни на передовой
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 6 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Молдова ракета
В очередной раз доказывает — РФ несет опасность миру: на территории Молдовы упала ракета после российского обстрела Украины
0:01:16
Масовий ракетний обстріл України 5 грудня: що відомо зараз
Массовый ракетный обстрел Украины сейчас: что известно о взрывах во многих областях
0:08:18
сезон захворювань в Україні
От гриппа до Covid-19: иммунолог о том, какие еще опасности кроме ракетных ударов РФ подстерегают украинцев
0:05:37
Прапор на лівобережжі
Деоккупация Херсонской области продолжается! Первый украинский флаг на Левобережье и ситуация в регионе
Україна повертається до стабілізаційних відключень світла
Некоторые регионы Украины возвращаются к стабилизационным отключениям света — где найти графики
0:04:40
Освітні проблеми українських дітей за кордоном
Наблюдение программы и забывание родного языка — образовательные проблемы украинских детей за границей
0:03:33
Реабілітація бійців
Уже 30 военных вернулись домой! Как испанцы лечат раненых воинов ВСУ
0:04:00
Куп'янськ
Купянский район — фактически линия фронта! Как эвакуируют людей из-под плотных обстрелов
Больше видео
Військові ЗСУ
Читать дальше
Успех — когда ребята возвращаются невредимыми: военные ВСУ показали свои дни на передовой
Молдова ракета
Читать дальше
В очередной раз доказывает — РФ несет опасность миру: на территории Молдовы упала ракета после российского обстрела Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь