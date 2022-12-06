Актуальная карта боевых действий в Украине 6 декабря в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Украинских защитников часто хочется описывать, как героев лент, которые имеют суперсилы. Однако наши воины — обычные люди, которые совершают чрезвычайные вещи и освобождают карту боевых действий от оккупантов даже в свой профессиональный праздник — День Вооруженных сил Украины.
Однако, как и в другие дни, украинские воины нуждаются в мощной поддержке своего тыла, поэтому приветствуем своих защитников и продолжаем работать ради общей победы.
А за успехами и результатами титанических усилий ВСУ можно следить в ежедневных отчетах украинского Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Институт изучения войны комментирует оперативную ситуацию в Украине:
Украинские войска планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать российским войскам возобновить инициативу на поле боя.
Украинские войска планируют продолжать наступательные операции в течение зимы, чтобы воспользоваться недавними успехами на поле боя и не дать российским войскам возобновить инициативу на поле боя.
Эксперты уверены, что от этого зависит способность Украины сохранить военную инициативу и продолжить темп своих текущих оперативных успехов.
В то же время погодные условия зимой 2023 года, вероятно, будут диктовать лишь временные рамки, в которые Украина сможет вести маневровую войну и продолжать ряд оперативных успехов с минимальными паузами. Однако это может увеличить риск потерять инициативу.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что в течение суток, в нарушение норм Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по гражданской инфраструктуре на всей территории Украины. В частности, под удар попали энергообъекты в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
По предварительной информации, более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами ПВО Сил обороны. Информация уточняется.
По предварительной информации, более 60 из более 70 ракет, которые противник сегодня выпустил по территории Украины, сбиты силами и средствами ПВО Сил обороны. Информация уточняется.
Кроме того, оккупанты не прекращают обстреливать позиции наших войск и населенные пункты вдоль линии столкновения. Активно применяют авиацию в Донецкой области.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
На Северском направлении враг совершил обстрелы из минометов и ствольной артиллерии по населенным пунктам Бунякино, Александровка, Локня и Юнаковка Сумской области.
На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Вражеские обстрелы из минометов и ствольной артиллерии подверглись районам населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Бугроватка, Гатище, Бочковое, Малая Волчья, Чугуновка, Бологовка и Двуречная Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.
На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Задействовал оперативно-тактическую и армейскую авиацию для ударов неподалеку от Кисловки, Новоселовского и Стельмаховки.
Совершил обстрелы из танков, минометов и ствольной артиллерии по районам населенных пунктов Вишневое, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области, Новоселовское и Стельмаховка Луганской и Площанка, Червонопоповка, Терны, Макеевка и Ведмежье в Донецкой области.
На Бахмутском и Авдиевском направлениях противник пытается улучшить тактическое положение и ведет наступательные действия. Обстрелам со всего спектра артиллерии подверглись 26 районы населенных пунктов.
Среди них — Андреевка, Верхнекаменское, Берестовое, Белогоровка, Бахмутское, Бахмут, Клещиевка, Константиновка, Белая Гора, Дружба, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.
Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Невельское.
Оккупанты нанесли авиаудары по районам населенных пунктов Спорное, Верхнекаменское, Опытное, Водяное, Первомайское и Невельское.
На Новопавловском направлении враг ведет оборону. Совершил обстрелы по районам Богоявленки, Угледара и Золотой Нивы Донецкой области. Нанес авиаудар неподалеку от города Угледар.
На Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется. Зафиксированы артиллерийские обстрелы районов более тридцати населенных пунктов рядом с линией столкновения.
В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.
В частности, городов Времивка и Новополь Донецкой области, Гуляйпольское, Белогорье, Малые Щербаки, Качкаровка, Милово, Тягинка, Токаровка Херсонской области и города Херсон.
В связи со значительными потерями в подразделениях оккупантов в Херсонской области отмечаются случаи дезертирства.
Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в сутки поразили два пункта управления, восемь районов сосредоточения личного состава и еще один важный объект противника.
После постоянных российских обстрелов, пыток и издевательств освобожденная часть Херсонской области постепенно возвращается к жизни. Смотри, что пережили жители Высокополья за семь месяцев оккупации.
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