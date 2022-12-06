Актуальна карта бойових дій в Україні 6 грудня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Українських захисників часто хочеться описувати, як героїв стрічок, які мають суперсили. Проте наші воїни — звичайні люди, які роблять надзвичайні речі та звільняють карту бойових дій від окупантів навіть у своє професійне свято — День Збройних сил України.

Однак українські воїни потребують потужної підтримки свого тилу, тож вітаємо своїх захисників та продовжуємо працювати задля спільної перемоги.

А за успіхами та результатами титанічних зусиль ЗСУ можна слідкувати у щоденних звітах українського Генштабу.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Інститут вивчення війни коментує оперативну ситуацію в Україні:

Українські війська планують продовжувати наступальні операції протягом зими, щоб скористатися нещодавніми успіхами на полі бою та не дати російським військам відновити ініціативу на полі бою.

Експерти впевнені, що саме від цього залежить здатність України зберегти військову ініціативу та продовжити темп своїх поточних оперативних успіхів.

Водночас погодні умови взимку 2023 року, ймовірно, будуть диктувати лише часові рамки, в які Україна зможе вести маневрову війну та продовжувати низку оперативних успіхів з мінімальними паузами. Проте це може збільшити ризики втратити ініціативу.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 6 грудня 2022 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом доби, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни російські окупанти завдали масованого ракетного удару по цивільній інфраструктурі на всій території України. Зокрема під удар потрапили енергооб’єкти у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За попередньою інформацією, понад 60, з більш як 70 ракет, що противник сьогодні випустив по території України, збито силами і засобами ППО Сил оборони. Інформація уточнюється.

Крім того, окупанти не припиняють обстрілювати позиції наших військ та населені пункти вздовж лінії зіткнення. Активно застосовують авіацію на Донеччині.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів та ствольної артилерії по населених пунктах Бунякине, Олександрівка, Локня та Юнаківка Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Ворожих обстрілів з мінометів і ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Мороховець, Бугруватка, Гатище, Бочкове, Мала Вовча, Чугунівка, Бологівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Задіяв оперативно-тактичну та армійську авіацію для ударів неподалік Кислівки, Новоселівського та Стельмахівки.

Здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії по районах населених пунктів Вишневе, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне Харківської області, Новоселівське і Стельмахівка Луганської та Площанка, Червонопопівка, Терни, Макіївка і Ведмеже на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках противник намагається покращити тактичне положення та веде наступальні дії. Обстрілів з усього спектру артилерії зазнали 26 районів населених пунктів.

Серед них – Андріївка, Верхньокам’янське, Берестове, Білогорівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Костянтинівка, Біла Гора, Дружба, Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Окупанти завдали авіаударів по районах населених пунктів Спірне, Верхньокам’янське, Опитне, Водяне, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив обстріли по районах Богоявленки, Вугледара та Золотої Ниви Донецької області. Завдав авіаудару неподалік міста Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється. Зафіксовано артилерійські обстріли районів понад тридцяти населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення.

Зокрема міст Времівка і Новопіль Донецької області, Гуляйпільське, Білогір’я, Малі Щербаки, Качкарівка, Милове, Тягинка, Токарівка Херсонської області та міста Херсон.

У звʼязку зі значними втратами в підрозділах окупантів в Херсонській області відзначаються випадки дезертирства.

Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили два пункти управління, вісім районів зосередження особового складу та ще один важливий об’єкт противника.

Після постійних російських обстрілів, тортур і знущань звільнена частина Херсонської області поступово повертається життя. Дивись, що пережили жителі Високопілля за сім місяців окупації.

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