Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 10 июля

Внутренние преобразования, которые принесла за собой полномасштабная война, каждый научился отслеживать собственным способом. Однако внешние изменения всегда можно заметить на карте боевых действий, которая визуализирует исторические сдвиги на пути украинского народа к своей свободе.

А пока ВСУ выполняют свою чрезвычайно важную и тяжелую работу, украинцам необходимо продолжать поддерживать их и не забывать прислушиваться к украинскому Генштабу, который предупреждает о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 10 июля 2022 года

На Северском направлении противник задействовал штурмовую авиацию для удара неподалеку от Владимировки Сумской области.

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На Харьковском направлении продолжаются попытки врага приблизиться к городу. Штурмовыми действиями противник пытался продвинуться в направлении Кочубеевка – Дементиевка. Украинские воины отбросили оккупантов на ранее занятые позиции.

На направлении Малое Веселое – Петровка Силы обороны Украины обнаружили и обезвредили разведывательную группу противника.

На Славянском направлении применением артиллерии оккупанты пытаются создать благоприятные условия для дальнейшего продвижения в направлении Изюм – Славянск. Вражеская армейская авиация нанесла удар в районах населенных пунктов Чепиль и Богородичное.

Все попытки штурма противника по направлениям Довгенькое – Краснополье, Пасека – Долина наши защитники успешно отбили. Враг отошел. Совершил дистанционное минирование участка автомобильной дороги вблизи Большой Камышевахи.

На Донецком направлении враг продолжил применять средства огневого поражения для обстрелов позиций Сил обороны и приближенных к линии столкновения населенных пунктов. Нанес ракетно-авиационный удар неподалеку от Шумов.

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Провел воздушную разведку беспилотным летательным аппаратом в районе Краматорска. Также захватчики предприняли безуспешную попытку штурмовых действий в направлении Золотаровка – Верхнекаменское.

Точным огнем наши воины заставили оккупантов разбежаться по кустам в районе Золотаровки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях продолжил обстрел позиций наших войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Зафиксированы авиаудары в районах Авдеевки и Новоандреевки.

Штурмовыми действиями враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение на направлениях Ясиноватая – Авдеевка, после чего с потерями отошел.

Безуспешной также оказалась попытка противника продвинуться в районе Марьинки.

Немало усилий враг прикладывает и для установления руководства на временно оккупированной территории Украины. Читай, что рассказал первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский о ситуации в Херсоне.

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