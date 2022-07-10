Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 10 липня

Внутрішні перетворення, які принесла за собою повномасштабна війна, кожен навчився відслідковувати у власний спосіб. Однак зовнішні зміни завжди можна помітити на карті бойових дій, що візуалізує історичні зрушення на шляху українського народу до своєї свободи.

А поки ЗСУ виконують свою надзвичайно важливу і тяжку роботу, українцям необхідно продовжувати підтримувати їх та не забувати дослухатись до українського Генштабу, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 10 липня 2022 року

На Сіверському напрямку противник задіяв штурмову авіацію для удару неподалік Володимирівки Сумської області.

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На Харківському напрямку тривають спроби ворога наблизитися до міста. Штурмовими діями противник намагався просунутись у напрямку Кочубеївка — Дементіївка. Українські воїни відкинули окупантів на раніше зайняті позиції.

На напрямку Мале Веселе – Петрівка Сили оборони України виявили та знешкодили розвідувальну групу противника.

На Словʼянському напрямку застосуванням артилерії окупанти намагаються створити сприятливі умови для подальшого просування у напрямку Ізюм – Словʼянськ. Ворожа армійська авіація завдала удару в районах населених пунктів Чепіль та Богородичне.

Всі спроби штурму противника у напрямках Довгеньке – Краснопілля, Пасіка – Долина наші захисники успішно відбили. Ворог відійшов. Здійснив дистанційне мінування ділянки автомобільної дороги поблизу Великої Комишувахи.

На Донецькому напрямку ворог продовжив застосовувати наявні засоби вогневого ураження для обстрілів позицій Сил оборони та наближених до лінії зіткнення населених пунктів. Завдав ракетно-авіаційного удару неподалік Шумів.

Читати на тему Ситуація на фронті 9 липня: Грабський про оперативну паузу росіян та можливий наступ на Запоріжжя Військовий експерт Сергій Грабський розповів про ситуацію на фронті та найближчі плани росіян.

Провів повітряну розвідку безпілотним літальним апаратом в районі Краматорська. Також загарбники здійснили безуспішну спробу штурмових дій на напрямку Золотарівка – Верхньокамʼянське.

Влучним вогнем наші воїни змусили окупантів розбігтися по кущах в районі Золотарівки.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжив обстріли позицій наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Зафіксовано авіаудари в районах Авдіївки та Новоандріївки.

Штурмовими діями ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення на напрямках Ясинувата – Авдіївка, після чого з втратами відійшов.

Безуспішною також виявилася спроба противника просунутися в районі Марʼїнки.

Чимало зусиль ворог прикладає і для встановлення керівництва на тимчасово окупованих територіях України. Читай, що розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський про ситуацію у Херсоні.

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