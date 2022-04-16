Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 апреля

Содрогаешься от малейшего звука, но уже не удивляешься громким сиреням? Следишь, что говорит карта боевых действий в Украине? Каждый раз идешь в укрытие, но обязательно клянешь оккупантов и спрашиваешь, когда же они наконец вымрут как мамонты?

Успокоить нервы может помочь полное истребление вражеской армии. Однако нужно знать, где ее искать, а когда лучше и обойти проклятую орду.

В этом поможет традиционно Генштаб ВСУ, предупреждающий о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся бои.

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Карта боевых действий в Украине на 16 апреля

А министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Оперативная обстановка в Украине на 16 апреля 2022 года

Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях.

На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.

Продолжается частичная блокада Харькова.

На Донецком направлении противник безуспешно пытался провести штурм Марьинки.

Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары по городу Мариуполю.

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.

Оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны.

Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.

В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать “органы местного самоуправления” из числа местных жителей, лояльных оккупационным властям.

Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.

Тем временем ВСУ не даёт спокойно спать оккупантам:

Напомним, ранее мы публиковали онлайн-карту воздушной тревоги по всей Украине в реальном времени.