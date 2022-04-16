Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 16 апреля

Содрогаешься от малейшего звука, но уже не удивляешься громким сиреням? Следишь, что говорит карта боевых действий в Украине? Каждый раз идешь в укрытие, но обязательно клянешь оккупантов и спрашиваешь, когда же они наконец вымрут как мамонты?
Успокоить нервы может помочь полное истребление вражеской армии. Однако нужно знать, где ее искать, а когда лучше и обойти проклятую орду.
В этом поможет традиционно Генштаб ВСУ, предупреждающий о потенциально опасных направлениях и местах, где ведутся бои.
А министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Враг не прекращает наносить ракетные удары по объектам промышленной и гражданской инфраструктуры на территории Украины и пытается вести наступление на отдельных направлениях.
На Южнобужском направлении противник пытается провести фортификационное оборудование позиций, пополняет запасы вооружения и военной техники, боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Разведка с привлечением беспилотных летательных аппаратов.
Продолжается частичная блокада Харькова.
Продолжается частичная блокада Харькова.
На Донецком направлении противник безуспешно пытался провести штурм Марьинки.
Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары по городу Мариуполю.
Российские оккупанты продолжают наносить авиационные удары по городу Мариуполю.
На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия враг сосредотачивается на попытках захвата населенных пунктов Попасная и Рубежное. Удачи нет.
Оккупанты на временно занятых территориях продолжают ущемлять права граждан Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права и правила ведения войны.
Во временно занятых врагом районах Луганской области фиксируется использование зданий и близлежащих территорий общеобразовательных учреждений для обустройства дополнительных полевых госпиталей, мест размещения вооружения, боеприпасов и военной техники.
В отдельных населенных пунктах враг пытается имитировать выборы и незаконно назначать “органы местного самоуправления” из числа местных жителей, лояльных оккупационным властям.
Подразделения Сил обороны Украины продолжают удерживать определенные оборонные рубежи, наносить врагу потери и постепенно освобождать населенные пункты от войск российских захватчиков.
Тем временем ВСУ не даёт спокойно спать оккупантам:
Напомним, ранее мы публиковали онлайн-карту воздушной тревоги по всей Украине в реальном времени.