Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 16 квітня

Здригаєшся від найменшого звуку, але вже не дивуєшся гучним сиренам? Слідкуєш, що каже карта бойових дій в Україні? Щоразу йдеш в укриття, але обов’язково клянеш окупантів і питаєшся, коли ж вони нарешті вимруть як мамонти?

Заспокоїти нерви може допомогти повне винищення ворожої армії. Проте потрібно знати, де її шукати, а коли ліпше й оминути прокляту орду.

У цьому допоможе традиційно Генштаб ЗСУ, який попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де точаться бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 16 квітня

А міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Оперативна обстановка в Україні станом на 16 квітня 2022 року

Ворог не припиняє завдавати ракетних ударів по об’єктах промислової та цивільної інфраструктури на території України й намагається вести наступ на окремих напрямках.

На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

Триває часткова блокада Харкова.

На Донецькому напрямку противник безуспішно намагався провести штурм Мар’їнки.

Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполю.

На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

Окупанти на тимчасово зайнятих територіях продовжують утискати права громадян України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права та правила ведення війни.

В тимчасово зайнятих ворогом районах Луганської області фіксується використання будівель та прилеглих територій загальноосвітніх закладів для облаштування додаткових польових шпиталів, місць розміщення озброєння, боєприпасів та військової техніки.

В окремих населених пунктах ворог намагається імітувати вибори та незаконно призначати “органи місцевого самоврядування” з-поміж місцевих мешканців, лояльних до окупаційної влади.

Підрозділи Сил оборони України продовжують утримувати визначені оборонні рубежі, завдавати ворогу втрат та поступово звільняти населені пункти від військ російських загарбників.

Тим часом ЗСУ не дає спокійно спати окупантам і мужньо боронять свою землю:

Нагадаємо, раніше ми публікували онлайн-карту повітряної тривоги по всій Україні в реальному часі.