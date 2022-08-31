Актуальная карта боевых действий в Украине и ситуация на фронте 31 августа

Когда новости молчат и ситуация на карте боевых действий кажется неизменной, стоит сменить ожидание на действие и продолжать борьбу на своем фронте.

И тот особый день, когда Украина победит, обязательно наступит, вернутся защитники домой, а украинские территории под контроль законной власти.

А пока продолжаем работать, посылать донаты на ВСУ и проверять ситуацию на фронте, которую публикует украинский Генштаб, чтобы знать о потенциально опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 31 августа 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине — онлайн

Оперативная обстановка в Украине на 31 августа 2022 года

На Северском направлении враг совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Гремяч Черниговской области и Нововасилевка, Бачевск, Старикове, Пески и Миропольское Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий с целью удержания ранее занятых рубежей.

На Харьковском направлении враг обстрелял районы Долины, Адамовки, Харькова, Крестища, Байрака, Александровки, Мазановки, Удов, Борщевой, Большой Камышевахи, Светличного, Константиновки и Русской Лозовой. Задействовал авиацию для удара возле Гусаровки.

На Славянском направлении подразделения врага продолжали обстрелы из ствольной артиллерии и РСЗО недалеко от Пришиба, Гусаровки и Краснополья.

Оккупанты попытались наступать в направлении Шнурков, потерпели огневое поражение и отошли. Потери уточняются.

На Донецком направлении Силы обороны ведут позиционные бои с целью улучшения тактического положения по линии столкновения.

На Краматорском направлении огневого поражения потерпели районы Богородичного, Славянска, Григорьевки, Спорного, Переездного и Выемки. Удары авиации противника зафиксированы у Григоровки и Пришиба.

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На Бахмутском направлении враг оказал огневое влияние у Бахмута, Соледара, Белогоровки, Зайцевого и Кодемы. Оккупанты нанесли ракетный удар по району города Константиновка.

Наступательными действиями враг пытался продвинуться в направлениях Зайцевого, Веселой Долины и Бахмута, успеха не имел, отошел.

Из нескольких направлений одновременно захватчики пытаются установить контроль над населенным пунктом Кодема, продолжаются бои.

На Авдеевском направлении враг осуществлял минометные и артиллерийские обстрелы недалеко от Марьинки, Веселого, Опытного и Новомихайловки.

Наступательными и штурмовыми действиями пытался улучшить тактическое положение в направлениях Опытного, Авдеевки, Первомайского и Красногоровки, понес значительные потери и отступил.

На Новопавловском направлении противник обстреливал территории вблизи Павловки, Пречистовки, Новоукраинки и Новополя.

На Запорожском направлении враг нанес огневое поражение по объектам в районах населенных пунктов Новопрокоповка, Роботино, Красное, Гуляйполе, Новоандреевка. Также под вражеским огнем оказались Зализнычное, Копани, Зеленое Поле, Полтавка, Малые Щербаки, Каменское, Орехов, Степное и Ольговское. Авиация врага действовала недалеко от Новоданиловки и Новоселки.

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На Южнобужском направлении противник совершил обстрелы районов населенных пунктов Александровка, Новоселовка, Любомировка, Степная Долина, Новогригоровка, Киселевка.

Кроме того, враг обстрелял населенные пункты Широкое, Первомайское, Калиновка, Андреевка, Лозовое, Шевченково, Белоусово, Заречное, Княжевка, Ольгиное и Зеленодольск.

Нанес авиаудары возле Андреевки, Давыдова Брода, Осокоровки и Потемкиного. Ракетными ударами российские оккупанты продолжают уничтожать гражданские объекты города Николаева.

Под прикрытием инфраструктуры атомной электростанции артиллерия российских оккупантов активизировала обстрелы районов населенных пунктов Никополь и Алексеевка.

Украинские военные ежедневно борются за нашу свободу и проживают сложнейший опыт, которого не пожелаешь никому в этом мире. Однако те, кто уже давно обороняет нас, напоминают, что договариваться с россиянами нельзя. Читай историю Тараса Гапона, прошедшего Иловайский котел.

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