Договариваться с ними нельзя! Военный, прошедший Иловайский котел, об истинной сущности россиян

Украинцы чтили память защитников Украины в годовщину выхода украинских военных из Иловайского котла. 29 августа 2014 года Путин приказал террористам в Донецкой области открыть псевдозеленый коридор, чтобы наши военные могли выйти из окружения. Естественно, это был обман. Когда колонны украинских военных двигались по “зеленому коридору”, российская армия и их наемники открыли огонь.

253 украинских защитника погибли в тот день.

Бывший боец ​​батальона Донбасс Тарас Гапон, который выходил по тому коридору из Иловайского окружения, рассказал Яне Брензей о событиях тех дней и сущности россиян.

Он подчеркивает: до войны говорил, что договориться с Россией невозможно. Они не считали нас равными с ними, поэтому договариваться с ними ни в 2014 году, ни сейчас нельзя.

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Я считаю, что все договоренности должны быть только на наших условиях.

— Они понимают только силу, здравый смысл отсутствует. Они начали сами верить в свой обман, — отмечает военный.

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По его словам, в 2014 году не было понимания, как это — прямое столкновение с россиянами. Хотя мы доказывали, что воюем. Перед выходом из Иловайского котла россияне приказали нашим военным сложить оружие, они отказались.

— Мы пошли к ним на столкновение, чтобы сократить дистанцию. Мы смели их правый фланг, взяли в плен десантников. Уже тогда была видна пропаганда и обман, будто они ничего не знали и не хотели, но все они знали, — рассказывает Гапон.

Сейчас военные Воздушных сил Украины защищают наше небо всеми силами. Раньше мы рассказывали историю военного летчика Karaya.

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