Домовлятися з ними не можна! Військовий, який пройшов Іловайський котел, про справжню суть росіян

Українці вшановували пам’ять захисників України у роковини виходу українських військових з Іловайського котла напередодні. 29 серпня 2014 року Путін наказав терористам у Донецькій області відкрити псевдозелений коридор, щоб наші військові могли вийти з оточення. Звісно, це був обман.

Коли колони українських військових рухалися “зеленим коридором”, російська армія та їхні найманці відкрили вогонь.

253 українських захисників загинули того дня.

Колишній боєць батальйону Донбас Тарас Гапон, який виходив коридором з Іловайського оточення, розповів Яні Брензей про події тих днів та сутність росіян.

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Він наголошує: до війни казав, що домовитися з Росією неможливо. Вони не вважали нас рівними, тому домовлятися з ними ні у 2014 році, ні зараз не можна.

Я вважаю, що всі домовленості мають бути тільки на наших умовах.

— Вони розуміють тільки силу, здорового глузду немає. Вони почали самі вірити у свій обман, — наголошує військовий.

За його словами, у 2014 році не було розуміння, як це — пряме зіткнення з росіянами. Хоча ми доводили, що воюємо. Перед виходом з Іловайського котла росіяни наказали нашим військовим скласти зброю, вони відмовилися.

— Ми пішли до них на зіткнення, щоб скоротити дистанцію. Ми змели їхній правий фланг, взяли в полон десантників. Вже тоді було видно пропаганду та обман, ніби вони нічого не знали й не хотіли, але все вони знали, — розповідає Гапон.

Зараз військові Повітряних сил України захищають наше небо всіма силами. Раніше ми розповідали історію військового льотчика Karaya.

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