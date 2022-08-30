Люди

Домовлятися з ними не можна! Військовий, який пройшов Іловайський котел, про справжню суть росіян

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Серпня 2022, 19:00

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