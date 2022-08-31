Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 31 серпня

Коли новини мовчать, а ситуація на карті бойових дій здається незмінною, варто замінити очікування на дію та продовжувати боротьбу на своєму фронті.

І той особливий день, коли Україна переможе, обов’язково настане, повернуться захисники додому, а українські території під контроль законної влади.

А поки продовжуємо працювати, надсилати донати на ЗСУ та перевіряти ситуацію на фронті, яку публікує український Генштаб, щоб знати про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

Карта бойових дій в Україні станом на 31 серпня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні — онлайн

Оперативна обстановка в Україні станом на 31 серпня 2022 року

На Сіверському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Грем’яч Чернігівської області та Нововасилівка, Бачівськ, Старикове, Піски й Миропільське Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій з метою утримання раніше зайнятих рубежів.

На Харківському напрямку ворог обстріляв райони Долини, Адамівки, Харкова, Хрестища, Байрака, Олександрівки, Мазанівки, Удів, Борщової, Великої Комишувахи, Світличного, Костянтинівки та Руської Лозової. Задіяв авіацію для удару біля Гусарівки.

На Слов’янському напрямку підрозділи ворога продовжували обстріли зі ствольної артилерії та РСЗВ неподалік Пришиба, Гусарівки та Краснопілля.

Окупанти спробували наступати у напрямку Шнурків, зазнали вогневого ураження та відійшли. Втрати уточнюються.

На Донецькому напрямку Сили оборони ведуть позиційні бої з метою покращення тактичного положення по лінії зіткнення.

На Краматорському напрямку вогневого ураження зазнали райони Богородичного, Слов’янська, Григорівки, Спірного, Переїзного та Виїмки. Удари авіації противника зафіксовано біля Григорівки та Пришиба.

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На Бахмутському напрямку ворог завдав вогневого впливу біля Бахмута, Соледара, Білогорівки, Зайцевого і Кодеми. Окупанти здійснили ракетний удар по району міста Костянтинівка.

Наступальними діями ворог намагався просунутися у напрямках Зайцевого, Веселої Долини та Бахмута, успіху не мав, відійшов.

З декількох напрямків одночасно загарбники намагаються встановити контроль над населеним пунктом Кодема, тривають бої.

На Авдіївському напрямку ворог здійснював мінометні та артилерійські обстріли неподалік Марʼїнки, Веселого, Опитного та Новомихайлівки.

Наступальними та штурмовими діями намагався покращити тактичне положення у напрямках Опитного, Авдіївки, Первомайського і Красногорівки, зазнав значних втрат та відступив.

На Новопавлівському напрямку противник обстрілював території поблизу Павлівки, Пречистівки, Новоукраїнки та Новополя.

На Запорізькому напрямку ворог завдав вогневого ураження по обʼєктах в районах населених пунктів Новопрокопівка, Роботине, Червоне, Гуляйполе, Новоандріївка. Також під ворожим вогнем опинились Залізничне, Копані, Зелене Поле, Полтавка, Малі Щербаки, Кам’янське, Оріхів, Степове та Ольгівське. Авіація ворога діяла неподалік Новоданилівки та Новосілки.

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На Південнобузькому напрямку противник здійснив обстріли районів населених пунктів Олександрівка, Новоселівка, Любомирівка, Степова Долина, Новогригорівка, Киселівка.

Крім того, ворог обстріляв населені пункти Широке, Первомайське, Калинівка, Андріївка, Лозове, Шевченкове, Білоусове, Зарічне, Князівка, Ольгине та Зеленодольськ.

Завдав авіаударів біля Андріївки, Давидового Броду, Осокорівки та Потьомкиного. Ракетними ударами російські окупанти продовжують нищити цивільні об’єкти міста Миколаєва.

Під прикриттям інфраструктури атомної електростанції артилерія російських окупантів активізувала обстріли районів населених пунктів Нікополь та Олексіївка.

Українські військові щодня боряться за нашу свободу та проживають надзвичайно складний досвід, якого не побажаєш нікому у цьому світі. Однак ті, хто вже давно обороняють нас, нагадують, що домовлятися з росіянами не можна. Читай історію Тараса Гапона, який пройшов Іловайський котел.

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