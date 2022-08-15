Символ процветающей Украины! Художники создали гигантский мурал украинки на доме Москвы в Вильнюсе

Символ процветающей Украины — на доме Москвы. Правда, пока не в самой столице страны-агрессора, а в Вильнюсе.
На здании, которое готовилось к сносу, появился яркий мурал — девушка в национальном украинском наряде со взглядом непокоренной. Гигантскую уличную картину создали, вдохновившись фотопортретом запорожской волонтерки.
В промасленном цехе волонтерского центра еще на Пасху была сделана фотография, прославившая Татьяну за пределами Украины.
До того как литовские художники увидели ее, собирались сделать какой-то социально-политический проект. А потом они вдохновились фотографией, символизировавшей непокорность и свободу, и захотели отчеканить образ украинки на большом полотне.
Дом Москвы в Вильнюсе как раз готовили к сносу. Его строили около десяти лет, а затем, в 2014 году, процесс остановился.
Специалисты обнаружили, что строили сооружение с нарушениями. Также литовские спецслужбы предупредили, что будущий культурный центр представляет угрозу национальной безопасности.
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Допис, поширений користувачем @elena_tita_
Поэтому художникам было предложено сделать мурал как раз на доме Москвы. Когда дом начнут сносить, творцы обещают перенести изображение в другое место.
Волонтер и модель Татьяна говорит, что литовцы очень приветливо восприняли как идею такого мурала, так и их в качестве соавторов.
Когда ты видишь такую поддержку людей в другой стране, это дает крылья. Ты понимаешь, что не один, и борешься за весь мир.
Когда ты видишь такую поддержку людей в другой стране, это дает крылья. Ты понимаешь, что не один, и борешься за весь мир.
Украинцы продолжают удивлять мир своими произведениями искусства. Недавно художники из Украины создали образ украинского воина от казачества до настоящего времени и очаровали посетителей фестиваля Живых скульптур в Бельгии.
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