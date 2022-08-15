Символ процветающей Украины! Художники создали гигантский мурал украинки на доме Москвы в Вильнюсе

Символ процветающей Украины — на доме Москвы. Правда, пока не в самой столице страны-агрессора, а в Вильнюсе.

На здании, которое готовилось к сносу, появился яркий мурал — девушка в национальном украинском наряде со взглядом непокоренной. Гигантскую уличную картину создали, вдохновившись фотопортретом запорожской волонтерки.

В промасленном цехе волонтерского центра еще на Пасху была сделана фотография, прославившая Татьяну за пределами Украины.

До того как литовские художники увидели ее, собирались сделать какой-то социально-политический проект. А потом они вдохновились фотографией, символизировавшей непокорность и свободу, и захотели отчеканить образ украинки на большом полотне.

Дом Москвы в Вильнюсе как раз готовили к сносу. Его строили около десяти лет, а затем, в 2014 году, процесс остановился.

Специалисты обнаружили, что строили сооружение с нарушениями. Также литовские спецслужбы предупредили, что будущий культурный центр представляет угрозу национальной безопасности.

Поэтому художникам было предложено сделать мурал как раз на доме Москвы. Когда дом начнут сносить, творцы обещают перенести изображение в другое место.

Волонтер и модель Татьяна говорит, что литовцы очень приветливо восприняли как идею такого мурала, так и их в качестве соавторов.

Когда ты видишь такую поддержку людей в другой стране, это дает крылья. Ты понимаешь, что не один, и борешься за весь мир.

Украинцы продолжают удивлять мир своими произведениями искусства. Недавно художники из Украины создали образ украинского воина от казачества до настоящего времени и очаровали посетителей фестиваля Живых скульптур в Бельгии.

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