Символ квітучої України! Митці створили гігантський мурал українки на домі Москви у Вільнюсі

Символ квітучої України — на домі Москви. Щоправда, поки не в самій столиці країни-агресора, а у Вільнюсі.

На будівлі, що готувалася до знесення, з’явився яскравий мурал — дівчина в національному українському вбранні із поглядом нескореної. Гігантську вуличну картину створили, надихнувшись фотопортретом запорізької волонтерки.

У промасленому цеху волонтерського центру ще на Великдень була зроблене фото, що прославило Тетяну навіть за межами України.

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До того, як литовські митці побачили світлину, збиралися зробити якийсь соціально-політичний проект. А потім надихнулися фотографією, що символізувала непокірність та свободу, і захотіли викарбувати образ українки на великому полотні.

Дім Москви у Вільнюсі саме готували до знесення. Його будували близько десяти років, а потім, у 2014 році, процес зупинився.

Фахівці виявили, що зводили споруду з порушеннями. Також литовські спецслужби попередили, що майбутній культурний центр становить загрозу національній безпеці.

Тому митцям було запропоновано зробити мурал саме на домі Москви. Коли дім Москви почнуть зносити, творці обіцяють перенести зображення в інше місце.

Волонтерка та модель Тетяна каже, що литовці дуже привітно сприйняли як ідею такого муралу, так і їх як співавторів.

Коли ти бачиш таку підтримку людей в іншій країні, то це надає крила. Ти розумієш, що не один, та борешся за увесь світ.

Українці продовжують дивувати світ своїми витворами мистецтва. Нещодавно митці з України створили образ українського воїна від козацтва до сьогодення та зачарували відвідувачів фестивалю Живих скульптур у Бельгії.

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