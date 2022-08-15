Світ

Символ квітучої України! Митці створили гігантський мурал українки на домі Москви у Вільнюсі

Андрій Почтєв 15 Серпня 2022, 16:00

Більше відео
0:01:52
Вибух в Єревані
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Візова епопея росіян тільки починається! Які країни та чому обмежили в’їзд для громадян РФ 
Символ квітучої України! Митці створили гігантський мурал українки на домі Москви у Вільнюсі
За крок до Третьої світової! Берлінська стіна, уроки німецької історії та її вплив на ситуацію в Україні
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Дивитись більше

Останні відео
0:03:46
херсон

Одягають пакет на голову і вивозять: як херсонці рятуються від російської окупації
0:03:14
мурал
Символ квітучої України! Митці створили гігантський мурал українки на домі Москви у Вільнюсі
Воєнний стан в Україні
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати
0:04:06
Небачена Азовсталь
Унікальні кадри з життя у темряві: виставка Небачена Азовсталь змусила відвідувачів плакати
0:03:20
Україна в броні
Такі необхідні й утричі дешевші від закордонних! Як українці почали виготовляти бронежилети для ЗСУ
0:04:06
В Ірпені відкрили друге модульне містечко для тих, хто втратив житло
Їм більше нікуди йти — люди обживають друге модульне містечко в Ірпені
0:04:06
Як війна впливає на здоров'я українців - люди постаріли на 10 років
Війна вже вкрала у нас десять років життя! Як постійний стрес впливає на здоров’я українців
Карта бойових дій в Україні сьогодні: де точаться бої в Україні 15 серпня
Актуальна карта бойових дій в Україні та ситуація на фронті 15 серпня
0:02:33
Прилад нічного бачення
Пітьма більше не страшна: хто і як виготовляє “очі” для ЗСУ та чому бійці їздять без світла
0:01:52
Вибух в Єревані
Потужний вибух в Єревані: є загиблі, з-під завалів досі дістають людей
Більше відео
херсон
Читати далі
Одягають пакет на голову і вивозять: як херсонці рятуються від російської окупації
Воєнний стан в Україні
Читати далі
Воєнний стан в Україні продовжено. Пояснюємо, до якого числа та що треба знати

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь