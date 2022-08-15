Символ квітучої України! Митці створили гігантський мурал українки на домі Москви у Вільнюсі

Символ квітучої України — на домі Москви. Щоправда, поки не в самій столиці країни-агресора, а у Вільнюсі.
На будівлі, що готувалася до знесення, з’явився яскравий мурал — дівчина в національному українському вбранні із поглядом нескореної. Гігантську вуличну картину створили, надихнувшись фотопортретом запорізької волонтерки.
У промасленому цеху волонтерського центру ще на Великдень була зроблене фото, що прославило Тетяну навіть за межами України.
До того, як литовські митці побачили світлину, збиралися зробити якийсь соціально-політичний проект. А потім надихнулися фотографією, що символізувала непокірність та свободу, і захотіли викарбувати образ українки на великому полотні.
Дім Москви у Вільнюсі саме готували до знесення. Його будували близько десяти років, а потім, у 2014 році, процес зупинився.
Фахівці виявили, що зводили споруду з порушеннями. Також литовські спецслужби попередили, що майбутній культурний центр становить загрозу національній безпеці.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений користувачем @elena_tita_
Допис, поширений користувачем @elena_tita_
Тому митцям було запропоновано зробити мурал саме на домі Москви. Коли дім Москви почнуть зносити, творці обіцяють перенести зображення в інше місце.
Волонтерка та модель Тетяна каже, що литовці дуже привітно сприйняли як ідею такого муралу, так і їх як співавторів.
Коли ти бачиш таку підтримку людей в іншій країні, то це надає крила. Ти розумієш, що не один, та борешся за увесь світ.
Коли ти бачиш таку підтримку людей в іншій країні, то це надає крила. Ти розумієш, що не один, та борешся за увесь світ.
Українці продовжують дивувати світ своїми витворами мистецтва. Нещодавно митці з України створили образ українського воїна від козацтва до сьогодення та зачарували відвідувачів фестивалю Живих скульптур у Бельгії.
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