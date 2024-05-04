Спасли только его: история бойца, который чудом выжил и не знал, будет ли ходить

После сложного ранения ветеран Богдан Федин чудом выжил и не знал, будет ли ходить. Позиции бойца под Попасной в Луганской области в 2022 году обстрелял вражеский танк.

Раненого выносили под обстрелами, осколками побило все тело.

К сожалению, спасти и вытащить из поля боя смогли только меня. Им пришлось меня тащить на мягких носилках, потому что медевак не смог подъехать из-за активных обстрелов.

Сколько пришлось перенести операции, Богдан уже не считает. Ранения были тяжелыми. Год лечения, осложнения, реабилитация продолжается по сей день.

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Пока только мог лежать в постели, просил, чтобы ему принесли гантельки. А когда их не было, брал полутора литровую бутылку минеральной воды и уже с ней работал, разрабатывал руку.

На реабилитацию попал, когда нога сгибалась только с градусов на 10-15. Постоянные отеки, боли, но большое желание и упорная работа поставили ветерана на ноги.

После месяца реабилитации он уже ходил с опорой. Впоследствии Богдан не только начал ходить, но и пробежал пять километров на ветеранской мили в Словакии. Медаль, которую там вручили, подарил своему реабилитологу.

У меня были некоторые осложнения. Честно, уже не верил в то, что может быть какой-нибудь такой хороший результат. Но когда начал работать с Юрой, результат появился и я понял, что я должен держаться.

Юрий гордится своим пациентом, а медаль воспринимает как благодарность всех бойцов, которым он помог. Говорит, что Богдана сейчас ставит в пример своим другим пациентам.

Сейчас Богдан готовится к отбору в Играх непокоренных, которые пройдут уже в мае. Будет испытывать свои силы в гребле на тренажерах.

Война не кончилась, я себя хочу поддерживать в тонусе. Я себя готовлю к чему-либо. Возможно, еще придется возвращаться к ребятам. Потому хочу себя максимально восстановить.

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