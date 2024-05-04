Врятували лише його: історія бійця, який дивом вижив і не знав чи ходитиме

Після складного поранення ветеран Богдан Федін дивом вижив і не знав чи ходитиме. Позиції бійця під Попасною на Луганщині 2022 року обстріляв ворожий танк.

Пораненого виносили під обстрілами, осколками посіче було все тіло.

На жаль, врятувати та витягнути з поля бою змогли тільки мене. Їм довелося мене тягнути на м’яких ношах, тому що медевак не зміг під’їхати через активні обстріли.

Скільки довелося перенести операції, Богдан вже й не рахує. Поранення були тяжким. Рік лікування, ускладнення, реабілітація триває донині.

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Поки міг лише лежати в ліжку, просив, щоб йому принесли гантельки. А коли їх не було, брав півторалітрову пляшку мінеральної води та вже з нею працював, розробляв руку.

На реабілітацію потрапив, коли нога згиналась з лише градусів на 10-15. Постійні набряки, болі, але велике бажання і наполеглива робота поставили ветерана на ноги.

Після місяця реабілітації вже ходив з опорою. Згодом Богдан не лише почав ходити, а й пробіг п’ять кілометрів на ветеранській милі в Словаччині. Медаль, яку там вручили, подарував своєму реабілітологу.

У мене були деякі ускладнення. Чесно, вже не вірив в те, що може бути якийсь такий гарний результат. Але коли почав працювати з Юрою, результат з’явився і я зрозумів, що я маю триматися.

Юрій пишається своїм пацієнтом, а медаль сприймає як подяку від усіх бійців, яким він допоміг. Каже, Богдана зараз ставить у приклад своїм іншим пацієнтам.

Зараз Богдан готується до відбору в Іграх нескорених, які відбудуться вже в травні. Випробовуватиме свої сили у веслуванні на тренажерах.

Війна не закінчилась, я себе хочу підтримувати в тонусі. Я себе готую до будь-чого. Можливо ще доведеться повертатись до хлопців. Тому хочу себе максимально відновити.

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