Что ждет любимца украинцев Бориса Джонсона в будущем — он обещал вернуться

Премьер-министр Британии Борис Джонсон отметил президента Украины Владимира Зеленского наградой сэра Уинстона Черчилля — за лидерство и невероятное мужество, неповиновение и достоинство перед варварским вторжением Путина.

Борис Джонсон уходит в отставку, но обещает вернуться. Как и его кумир — Уинстон Черчилль. Он стал неформальным лидером западной коалиции, помогающей Украине выстоять против российской агрессии. И хотя Джонсона подкосили скандалы в стране, он обещает снова побороться за власть.

Борис Джонсон — отставка и возвращение

Я хочу поблагодарить всех присутствующих, и hasta la vista, baby, — сказал Джонсон во время своего последнего выступления как премьера Великобритании.

Эту прощальную речь перед отставкой премьер-министра со словами из культового фильма Терминатор британские депутаты встретили громкими аплодисментами. Борис Джонсон простился, но пообещал вернуться.

Он даже намерен в будущем снова возглавить правительство Королевства, как это в свое время сделал Уинстон Черчилль. Это подтверждают на Даунинг-стрит. Эксперты полагают, что это вполне реально.

Международный обозреватель Александр Краев также уверен в этом:

— У него есть опыт работы в исполнительной власти. Он был мэром Лондона, министром иностранных дел, работал на младших министерских должностях, имеет огромный парламентский опыт, политической аналитики, журналистики и опыт премьер-министра.

Он один из самых харизматичных и, несмотря на все скандалы, популярных политиков.

В том, что Борис Джонсон не уйдет из большой политики, убеждены и его однопартийцы.

Я уверена, что у него будет весомая роль. Я убеждена, вы услышите его голос, хотя формально он сейчас не будет в правительстве, — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Достижения Бориса Джонсона

На должности премьер-министра Джонсон не продержался и трех лет. Хотя в 2019 году именно он привел консерваторов к самой большой победе на выборах за три десятилетия.

Главным достижением Джонсон считает лидерство Британии в ответе Запада на российскую агрессию в Украине. Он стал одним из самых жестких критиков Кремля. И своим примером побуждал к решительности европейских союзников.

Джонсон был наиболее активным проукраинским оратором. Именно он делал жесткие заявления против России еще до начала основных санкций, принимал меры в активной поддержке, был двигателем новых проектов, — объяснил Александр Краев.

Именно благодаря Джонсону Великобритания стала вторым партнером Украины после Соединенных Штатов по объему оказанной помощи.

Поставка Украине ракетных систем залпового огня, противокорабельных ракет, первые пакеты макрофинансовой поддержки экономики, первые индивидуальные санкционные списки — это была инициатива Джонсона.

Джонсон и Украина

В начале апреля Джонсон первым среди западных политиков лично прибыл в Киев. В июне приехал второй раз.

Я просто хочу сказать, как сильно мы поддерживаем Украину и ее народ. Я хочу поблагодарить вас за ваше невероятное сопротивление. Спасибо всем! — сказал Борис Джонсон.

Даже в день своей отставки Джонсон нашел время на звонок украинскому президенту. И сейчас, по информации британских СМИ, свой прощальный визит планирует именно в Киев.

Джонсон хочет лично попрощаться с Владимиром Зеленским. Ведь не может уйти, не убедившись, что мир и дальше будет поддерживать Украину.

Сам Борис Джонсон уже дал совет тому, кто придет на его место:

Держитесь американцев. Заступайтесь за украинцев. Отстаивайте свободу и демократию повсюду.

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