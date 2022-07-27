Що чекає на улюбленця українців Бориса Джонсона у майбутньому — він обіцяв повернутись

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон відзначив президента України Володимира Зеленського нагородою сера Вінстона Черчилля — за лідерство та неймовірну мужність, непокору та гідність перед варварським вторгненням Путіна.

Борис Джонсон і де у відставку, але обіцяє повернутись. Як і його кумир — Вінстон Черчилль. Він став неформальним лідером західної коаліції, яка допомагає Україні вистояти проти російської агресії. І хоча Джонсона підкосили скандали у країні, він обіцяє знову поборотися за владу.

Борис Джонсон — відставка та повернення

Я хочу подякувати всім присутнім, і hasta la vista, baby, — сказав Джонсон під час свого останнього виступу як прем’єра Великої Британії.

Цю прощальну промову перед відставкою прем’єр-міністра зі словами з культової стрічки Термінатор британські депутати зустріли гучними оплесками. Борис Джонсон попрощався, але пообіцяв повернутися.

І навіть має намір у майбутньому знову очолити уряд Королівства, як це свого часу зробив Вінстон Черчилль. Це підтверджують на Даунінг-стріт. Експерти вважають, що це цілком реально.

Міжнародний оглядач Олександр Краєв також певен у цьому:

— Він має досвід роботи у виконавчій владі. Він був мером Лондона, міністром закордонних справ, працював на молодших міністерських посадах, має величезний парламентський досвід, політичної аналітики, журналістики, він має досвід прем’єр-міністра. Він один із найбільш харизматичних і, попри всі скандали, популярних політиків.

У тому, що Борис Джонсон не піде з великої політики, переконані і його однопартійці.

Я впевнена, що у нього буде вагома роль. Я переконана, ви ще почуєте його голос, хоча формально він зараз не буде в уряді, — заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс.

Досягнення Бориса Джонсона

На посаді прем’єр-міністра Джонсон не протримався і трьох років. Хоча 2019 саме він привів консерваторів до найбільшої перемоги на виборах за понад три десятиліття.

Головним здобутком на посаді Джонсон вважає лідерство Британії у відповіді Заходу на російську агресію в Україні. Він став одним із найжорсткіших критиків Кремля. І своїм прикладом спонукав до рішучості європейських союзників.

Джонсон був найбільш активним проукраїнським оратором. Саме він робив жорсткі заяви проти Росії ще до початку основних санкцій, закликав Захід до активної підтримки нас, був рушієм нових проектів, — пояснив Олександр Краєв.

Саме завдяки Джонсону Британія стала другим партнером України після Сполучених Штатів за обсягом наданої допомоги.

Постачання Україні ракетних систем залпового вогню, протикорабельних ракет, перші пакети макрофінансової підтримки економіки, перші індивідуальні санкційні списки — це була ініціатива Джонсона.

Джонсон і Україна

На початку квітня Джонсон першим серед західних політиків особисто прибув до Києва. У червні — приїхав удруге.

Я просто хочу сказати, як сильно ми підтримуємо Україну та її народ. Я хочу подякувати вам за ваш неймовірний опір. Дякую всім! — сказав Борис Джонсон.

Навіть у день своєї відставки Джонсон знайшов час на дзвінок українському президенту. І нині за інформацією британських ЗМІ, свій прощальний візит планує саме до Києва.

Джонсон хоче особисто попрощатися з Володимиром Зеленським. Адже не може піти, не переконавшись, що світ і далі підтримуватиме Україну.

Сам Борис Джонсон вже дав пораду тому, хто прийде на його місце:

Тримайтеся американців. Заступайтеся за українців. Відстоюйте свободу та демократію усюди.

Раніше ми розповідали, що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом.

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