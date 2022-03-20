Будет ли продовольственный кризис в мире и Украине из-за войны с Россией?

Россия нанесла удар не только Украине. Продовольственный удар почувствуют на себе и другие страны, есть угроза голода.

В мире сейчас голодают 800 тысяч человек, но из-за полномасштабного вторжения в Украину их будет больше.

Секретарь ООН Антонио Гутерреш сказал, что из-за войны в Украине в мире может наступить продовольственный кризис.

Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить ураган голода и практическое уничтожение глобальной продовольственной системы.

Из-за разбомбленных логистических путей и заблокированных портов в Черном море Украина не может поставлять продовольственные продукты в полном объеме.

Это касается стран, зависевших от украинского продовольственного импорта, именно они вскоре могут оказаться на грани голода.

Дети в Йемене вряд ли знают, что Путин напал на Украину. Но уже скоро почувствуют настоящий голод.

Украина является крупнейшим экспортером продовольствия, мы снабжали культурами более 400 тысяч человек и планировали нарастить мощности до миллиона.

В частности, Украина №5 по поставке пшеницы, №4 по кукурузе, №3 по ячменю и №1 по экспорту подсолнечного масла.

Поэтому наше государство можно сказать, что “кормит” ряд стран, которые из-за агрессии России теперь могут оказаться в голоде. Это Ливан, Тунис, Йемен, Ливия и Пакистан.

Продовольственный кризис уже ощущается в Египте, Турции, Бангладеше и Иране, покупающих более 60% своей пшеницы у Украины и России.

Россия тоже была лидером по поставке продовольствия, однако из-за санкций их рынок заблокирован и вскоре последствия этой войны почувствуют все.

Себя мы можем прокормить во время войны? Что ждет Украину?

Может ли продовольственный кризис затронуть и Украину? На этот вопрос ответил генеральный директор ассоциации Украинский клуб аграрного бизнеса Роман Сластен.

Мы можем обеспечить Украину достаточно. Имеются запасы всех видов продовольствия на несколько лет вперед.

Даже если в Украине не удастся нормально посеять на некоторых территориях из-за того, что они находятся под обстрелами, то это не спровоцирует большой кризис.

Большинство посевных площадей готово к использованию и находится на безопасных территориях.

Министр аграрной политики Роман Лещенко считает, что Украина выстоит и голод нам не грозит.

Однако если мир будет оставаться в стороне, то продовольственный кризис приведет к мировому экономическому кризису.

Почему раскупают сахар?

В Украине сахара достаточно, сахаровары обеспечили страну достаточным годовым объемом, а посевные площади уже готовы к выращиванию сахарного бурака.

Паника есть у тех стран, которые покупали сахар в России, они и провоцируют этот ажиотаж.

Эта паника возникает совсем не зря. Когда Россия пересекла границу украинской границы, то шагнула к своей изоляции от всего мира.

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