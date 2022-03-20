Чи буде продовольча криза у світі та Україні через війну з Росією?

Росія завдала удару не лише Україні. Продовольчий удар відчують на собі й інші країни, є загроза голоду.

У світі зараз голодують 800 тисяч людей, та через повномасштабне вторгнення в Україну їх буде більше.

Секретар ООН Антоніо Гутерреш сказав, що через війну в Україні у світі може настати продовольча криза.

Ми мусимо зробити усе можливе, щоб запобігти урагану голоду і практично знищенню глобальної продовольчої системи.

Через розбомблені логістичні шляхи та заблоковані порти у чорному морі Україна не може постачати продовольчі продукти в повному обсязі.

Це стосується країн, які залежали від українського продовольчого імпорту, саме вони незабаром можуть опинитися на межі голоду.

Діти в Ємені навряд знають, що Путін напав на Україну. Але вже скоро відчують справжній голод.

Україна є великим експортером продовольства, ми забезпечували культурами понад 400 тисяч людей та планували наростити потужності до мільйона.

Зокрема, Україна №5 за постачанням пшениці, №4 по кукурудзі, №3 по ячменю та №1 по експорту соняшниковій олії.

Тож наша держава можна сказати, що частково годує низку країн, які через агресію Росії тепер можуть опинитися у голоді. Це Ліван, Туніс, Ємен, Лівія та Пакистан.

Продовольча криза уже відчувається в Єгипті, Туреччині, Бангладеші та Ірані, які купують понад 60% своєї пшениці в України та Росії.

Росія, теж була лідером з постачання продовольства, проте через санкції їхній ринок заблоковано й незабаром наслідки цієї війни відчують всі.

Себе ми можемо прогодувати під час війни? Що чекає на Україну?

Чи може продовольча криза торкнутися й України? На це питання відповів генеральний директор асоціації Український клуб аграрного бізнесу Роман Сластьон.

Ми можемо забезпечити Україну вдосталь. Є запаси усіх видів продовольства на кілька років вперед.

Навіть якщо в Україні не вдасться нормально посіяти на деяких територіях, через те, що вони знаходяться під обстрілами, то це не спровокує сильну кризу.

Більшість посівних площ готова до використання і знаходиться на безпечних територіях.

Міністр аграрної політики Роман Лещенко вважає, що Україна вистоїть і голод нам не загрожує.

Проте, якщо світ залишатиметься осторонь, то продовольча криза призведе до світової економічної кризи.

Чому розкуповують цукор?

В Україні цукру достатньо, цукровари забезпечили країну достатнім річним обсягом, а посівні площі вже готові до вирощування цукрового буряку.

Паніка є у тих держав, які купували цукор в Росії, вони й провокують цей ажіотаж.

Ця паніка виникає зовсім не даремно. Коли Росія перетнула кордон українського кордону, то зробила крок до власної ізоляції від усього світу.

Читайте про наші дипломатичні перемоги, як саме Європа планує ізолювати агресора.