Дорога к свободе по тропинкам ада — как возвращаются домой принудительно депортированные в Россию украинцы

Допросы, фильтрационные лагеря, унижение, голод и холод — все это пережили после месяцев бомбардировок вывезенные жители оккупированных территорий по принуждению обстоятельств или путем депортации в глубинку России.

Так работают российские оккупанты — вывозят украинцев, чтобы с одной стороны очистить территорию от неугодных, а с другой — создать фейковую картинку спасения. Дальнейшая судьба депортированных, Россию не интересует.

Выехавшие против своей воли пытаются во что бы то ни стало вырваться от врага. Труднее всего тем, у кого нет денег и документов. И даже при их наличии логистика выезда сложна и опасна.

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Через ад к свободе

Одна девушка (имя которой не называется из соображений безопасности) рассказывает, что ее мама, брат и бабушка были в начале войны в Мариуполе. Захватчики разбомбили их дом, все документы сгорели.

С 24 февраля им пришлось пережить ад — питьевой воды не было, газа, электричества, связи тоже, еды мало. Эвакуироваться семья не могла, поэтому пешком добралась до так называемой ДНР, где людей ждали настоящие допросы.

Каждый день к ним приходили разные ФСБшники. Каждый день одно и то же им рассказывали. Там история одна, мол, оформляйте беженство, мы такие герои, мы вас спасаем от нацистов, — делится девушка.

Непростыми путями им все же удалось уехать из России.

Как депортированные возвращаются домой

Сколько украинцев принудительно депортировано в Россию и Беларусь, посчитать сложно. По данным агрессора, таковых более миллиона. По данным российских волонтеров, 100 тысяч. Наш президент Владимир Зеленский говорит о полумиллионе.

Те, у кого есть загранпаспорт, могут свободно покинуть РФ. Тех, кто имеет хотя бы внутренний украинский, Россия чаще всего выпускает через границу в Беларусь, Грузию, Эстонию. Но тут уж как повезет с пограничником агрессора.

Украинцев свозят на восточные окраины России, откуда уехать без денег и документов нереально. Оформление новых документов — вопрос затяжной.

Таких людей призывают звонить на горячую линию Национального информационного бюро для поиска людей:

1648 — по Украине

— по Украине +380 44 287 81 65 — из-за границы

Можно также обращаться в консульства или посольства других стран в России или Беларуси. Украина обещает сделать специальный документ, который можно будет сгенерировать в приложении Дія.

Но не у всех есть смартфон и интернет. Никто не гарантирует, что Россия выпустит граждан Украины по такому цифровому документу.

Россияне совершают все возможные и невозможные военные преступления, в частности, убивают и воруют наших малышей. Читай, куда и зачем Россия вывозит украинских детей.