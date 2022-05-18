Дорога до волі стежками пекла — як повертаються додому примусово депортовані в Росію українці

Допити, фільтраційні табори, приниження, голод і холод — усе це пережили після місяців бомбардувань вивезені жителі окупованих територій під примусом обставин чи шляхом депортації у глибинку Росії.

Так працюють російські окупанти — вивозять українців, щоб з одного боку очистити територію від неугодних, а з іншого — створити фейкову картинку порятунку. Подальша доля депортованих, Росію не цікавить.

Ті, хто виїхав проти своєї волі, намагаються будь-що вирватися від ворога. Найважче тим, у кого немає грошей та документів. Та навіть за їхньої наявності логістика виїзду складна та небезпечна.

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Через пекло до волі

Одна дівчина (ім’я якої не називається з міркувань безпеки) розповідає, що її мама, брат і бабуся були на початку війни в Маріуполі. Загарбники розбомбили їхній будинок, усі документи згоріли.

З 24 лютого їм довелось пережити пекло — питної води не було, газу, електрики, зв’язку теж, їжі обмаль. Евакуюватись родина не могла, тож пішки дісталась до так званої ДНР, де на людей чекали справжні допити.

Кожен день до них приходили різні ФСБшники. Кожен день одне й те саме їм розповідали. Там історія одна, мовляв, оформлюйте біженство, ми такі герої, ми вас рятуємо від нацистів, — ділиться дівчина.

Непростими шляхами їм все ж таки вдалось виїхати з Росії.

Як депортовані повертаються додому

Скільки загалом українців примусово депортовано в Росію та Білорусь порахувати складно. За даними агресора, таких понад мільйон. За даними російських волонтерів, 100 тисяч. Наш президент Володимир Зеленський каже про півмільйона.

Ті, в кого є закордонний паспорт, можуть вільно покинути РФ. Тих, хто має хоча б внутрішній український, Росія найчастіше випускає через кордон у Білорусь, Грузію, Естонію. Але тут уже як пощастить з прикордонником агресора.

Українців звозять на східний край Росії, звідки виїхати без грошей і документів нереально. Оформлення нових документів — питання затяжне.

Таких людей закликають телефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро для пошуку людей:

1648 — по Україні

— по Україні +380 44 287 81 65 — з-за кордону

Можна також звертатись до консульств чи посольств інших країн у Росії чи Білорусі. Україна ж обіцяє зробити спеціальний документ, який можна згенерувати в Дії.

Та не у всіх є смартфон та інтернет. Ніхто не гарантує, що Росія випустить громадян України за таким цифровим документом.

Росіяни вчиняють усі можливі й неможливі військові злочини, а зокрема, вбивають та крадуть нашу малечу. Читай, куди та навіщо Росія вивозить українських дітей.