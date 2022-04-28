Асиміляція, тортури та депортація українців на Далекий Схід — Людмила Денісова про злочини російських окупантів на нашій землі

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова прокоментувала злочини окупантів щодо українського народу.

Депортовані в Росію українці

Цифру, яку поширює Росія, в принципі підтверджує не тільки генерал Мізінцев, а й уповноважена з прав людини в Росії — Москалькова. Також частково підтверджує верховний комісар з біженців.

Приблизно 915 тисяч громадян України вивезено окупантами до Росії. З них 170 тисяч — діти.

Фільтрація та тортури

Росіяни проводять процедуру фільтрації. Що це таке? Насамперед забирають документи, переглядають телефон. Долучають відповідних працівників органів і запитують: “Як ти ставишся до спеціальної операції, яку проводить РФ на території України?”

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Також нам розповідають про тортури, роздягання чоловіків до трусів. Перевіряють, чи не сховав якісь речі. Принижують, ображають.

Якщо не проходиш цю фільтрацію, тебе відправляють до Донецька, Докучаєва за відомостями. Але потім зв’язок губиться.

Заселення Далекого Сходу депортованими українцями

Громадянам України пропонують поїхати на Далекий Схід. Для цього дають 170 тис. підйомних рублів та 8,5 тис. соціальних виплат, якщо не буде ніякого доходу.

Дають житлові сертифікати, іпотеку на житло. Це ж Далекий Схід. Там нікому жити. Так влада вирішила підняти свою країну за рахунок наших громадян.

Також відомі випадки, коли окупанти розшукують дітей, у яких померли батьки. Деякі з них сидять поруч із загиблими батьками. Дітей і сиріт відділяють від родин. Батьків в один бік вивозять, дітей — в інший.

Зараз у РФ відбувається процес ухвалення закону, в якому буде настільки спрощено порядок усиновлення російськими громадянами наших дітей, що досить просто буде лише заяви й паспорта.

Відбувається асиміляція українських дітей. Їх змушують вивчати російську мову, навчатися, видають документи російською. У такий спосіб стирається українська ідентичність. Це одна з ознак геноциду. Якщо у нас не буде дітей — не буде і країни. Це є знищенням України.

Раніше ми розповідали, що робити у разі примусової депортації в Росію.