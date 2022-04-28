Україна

Асиміляція, тортури та депортація українців на Далекий Схід — Людмила Денісова про злочини російських окупантів на нашій землі

Анастасія Грубрина, практикантка сайту Олександр Мельник, журналіст прорами Факти тижня 28 Квітня 2022, 20:30
Людмила Денісова

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Асиміляція, тортури та депортація українців на Далекий Схід — Людмила Денісова про злочини російських окупантів на нашій землі
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