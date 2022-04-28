Ассимиляция, пытки и депортация украинцев на Дальний Восток — Людмила Денисова о преступлениях российских оккупантов на нашей земле

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова прокомментировала преступления оккупантов в отношении украинского народа.

Депортированные в Россию украинцы

Цифра, распространяемая Россией, в принципе подтверждается не только генералом Мизинцевым, но и уполномоченным по правам человека в России — Москальковой. Также частично подтверждается верховным комиссаром по беженцам.

Приблизительно 915 тысяч граждан Украины вывезено оккупантами в Россию. Из них 170 тысяч — дети.

Фильтрация и пытки

Россияне проводят процедуру фильтрации. Что это такое? В первую очередь оккупанты забирают документы, смотрят телефон. Приобщают соответствующих работников органов и спрашивают: “Как ты относишься к специальной операции, которую проводит РФ на территории Украины?”

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Также нам рассказывают о пытках, раздевании мужчин до трусов. Проверяют, не спрятал ли какие-то вещи. Унижают, оскорбляют.

Если не проходишь эту фильтрацию, тебя отправляют в Донецк, Докучаевск по ведомости. Но потом связь теряется.

Заселение Дальнего Востока депортированными украинцами

Гражданам Украины предлагают поехать на Дальний Восток. Для этого дают 170 тыс. подъемных рублей и 8,5 тыс. социальных выплат, если не будет никакого дохода.

Предоставляют жилищные сертификаты, ипотеку на жилье. Это же Дальний Восток. Там некому жить. Таким образом, власти решили поднять свою страну за счет наших граждан.

Также известны случаи, когда оккупанты выискивают детей, у которых умерли родители. Некоторые из них сидят рядом с погибшими родителями. Детей и сирот отделяют от семей. Родителей в одну сторону увозят, детей — в другую.

Сейчас в РФ идет процесс принятия закона, в котором будет настолько упрощен порядок усыновления российскими гражданами наших детей, что достаточно просто будет только заявления и паспорта.

Происходит ассимиляция украинских детей. Их вынуждают изучать русский язык, учиться, выдают документы на русском. Таким образом стирается украинская идентичность. Это один из признаков геноцида. Если у нас не будет детей — не будет и страны. Это уничтожение Украины.

Ранее мы говорили, что делать в случае принудительной депортации в Россию.