Экскомандир полка Азов Максим Жорин сообщил о возвращении тел погибших из Азовстали: все, что известно на этот момент

Экскомандир полка Азов Максим Жорин вышел на связь в видеообращении с новостями о процессе обмена пленных бойцов из Азовстали и возвращении тел погибших.

Он отметил, что много информации не может обнародовать, однако, что известно на данный момент:

Уже произошло два обмена телами погибших. Первый — 160 тел украинских героев на 160 тел российских оккупантов; второй — 60 тел.

Все тела находятся в Киеве, уже начался процесс опознания.

Жорин отмечает, что основной проблемой является состояние тел украинских военных: оно просто ужасно, ведь бойцы умирали при ужасных обстрелах. Узнать тело по внешнему виду просто невозможно.

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Патронатная служба полка Азов всяко помогает службам, производящим опознание тел. Отмечается, что примерно треть из всех тел, которые уже удалось обменять, — это бойцы полка Азов. Остальные — из других военных подразделений, защищавших Мариуполь: морская пехота, полиция, СБУ, пограничники и другие.

Придется проводить сложные экспертизы, и на это, вероятно, уйдут месяцы.

Также Максим Жорин отмечает, что еще почти столько же тел до сих пор находится в Мариуполе.

Сейчас ведутся переговоры о дальнейших обменах тел. Совершенно все тела украинских бойцов должны попасть домой.

Не стоит снимать акцент с бойцов, которые вышли из Азовстали и сейчас находятся под контролем РФ.

Действительно, именно бойцы Азовстали приложили сверхвозможности, чтобы войска России отошли от Киева, Сум, Чернигова и не захватили Запорожье. Мы не имеем права забывать о героизме этих бойцов и не можем забывать об основной цели вернуть домой каждого, кто нас защищал и защищает до сих пор.

А что сейчас с бойцами полка Азов, о блокаде Мариуполя и героизме украинских бойцов читай в нашем материале.