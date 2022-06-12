Екскомандир полку Азов Максим Жорін вийшов на зв’язок у відеозверненні із новинами про процес обміну полонених бійців з Азовсталі та про повернення тіл загиблих.

Він зазначив, що багато інформації не може оприлюднювати, проте що відомо на цей момент:

Уже відбулося два обміни тілами загиблих. Перший — 160 тіл українських героїв на 160 тіл російських окупантів; другий — 60 тіл.

Усі тіла знаходяться у Києві, уже розпочався процес упізнання.

Жорін зазначає, що основною проблемою є стан тіл українських військових: він просто жахливий, адже бійці помирали при жахливих обстрілах. Упізнати тіло по зовнішньому вигляду просто неможливо.

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Патронатна служба полку Азов всяко допомагає службам, що проводять упізнання тіл. Зазначається, що приблизно третина з усіх тіл, які уже вдалося обміняти — це бійці полку Азов. Решта — з інших військових підрозділів, які боронили Маріуполь: морська піхота, поліція, СБУ, прикордонники та інші.

Доведеться проводити складні експертизи, і на це, мабуть, підуть місяці.

Також Максим Жорін зазначає, що ще майже стільки ж тіл досі знаходиться в Маріуполі.

Зараз тривають перемовини про подальші обміни тіл. Абсолютно всі тіла українських бійців повинні потрапити додому.

Не варто знімати акцент із тих бійців, які вийшли з Азовсталі та зараз перебувають під контролем РФ.

Справді, саме бійці Азовсталі доклали надможливостей, аби війська Росії відійшли від Києва, Сум, Чернігова та не захопила Запоріжжя. Ми не маємо права забувати про героїзм цих бійців та не можемо забувати про основну ціль — повернути додому кожного, хто нас захищав та захищає досі.

А що зараз із бійцями полку Азов, про блокаду Маріуполя та героїзм українських бійців читай у нашому матеріалі.