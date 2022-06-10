Остров надежды — история Азовстали и судьба ее героев

Во время парада на Красной площади 9 мая 2022 года внимание медиа было приковано к предположительно смертельно больному Путину. Весь мир ожидал официального объявления войны, всеобщей мобилизации или ядерного удара.

Как оценили парад западные СМИ, мы рассказывали ранее.

В то же время в тысяче километров оттуда проходила блокада Азовстали.

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Азовсталь, 9 мая

После нескольких недель жестоких и неустанных бомбардировок россиянами завода и людей на Азовстали произошел момент полной тишины. В эти минуты к украинским защитникам подъехали бронированные машины с символикой РФ.

Украинские защитники сели в эти машины и вскоре вернулись. Как оказалось, их возили в российский штаб, но затем обстрелы завода продолжились.

Данная встреча стала судьбоносной, ведь на ней украинская и российская стороны вместе с защитниками Мариуполя договорились о выходе военных из ада Азовстали.

Украинская правда собрала данные ключевых ведомств не под запись, чтобы жизнь защитников Азовстали была сохранена.

Блокада Азовстали

В блокаде Мариуполя есть две причины: прорыв россиян из Крыма, который не смогли остановить, и потеря последнего укрепленного района перед Мариуполем — Волновахи. Других точек сопротивления не было.

Об этом рассказал украинский военный, держащий связь с воинами Азовстали.

Крымский прорыв создал критические условия — окруженные украинские военные были вынуждены оставить укрепляемые годами позиции и вести войну в неприспособленных городах.

Если бы все города, начиная с Геническа, Мелитополя и Бердянска, так же стойко держали оборону и давали бой противнику, тогда он точно не дошел бы за четыре дня из Крыма до Мариуполя.

Поскольку этого не произошло, мы оказались в окружении, — рассказал командир полка Азов Денис Прокопенко.

Еще одной проблемой стало отсутствие слаженного командования. Боевые подразделения ВСУ, Азов, пограничники, Нацгвардия, полицейские и СБУ были там.

Но каждое силовое подразделение получало и выполняло собственные приказы. Это унесло бесценные жизни героев Азовстали.

Чтобы понять, что на самом деле произошло в Мариуполе, нужно услышать правдивую историю каждого отдельного рода сил, защищавших город. По крайней мере, для того, чтобы больше не повторять такие ошибки, — говорит разведчик.

Количество российских военных и техники вокруг Мариуполя стало критическим. Оборонной крепостью стал завод Азовсталь. Именно туда отошли украинские военные и гражданские.

Но когда зашли на завод, то к другим военным проблемам добавилась еще одна — несколько тысяч гражданских.

Эти люди уже были там, они с первых дней ходили в укрытия завода прятаться от бомб и обстрелов, — рассказывает человек из Азовстали.

Деблокада Мариуполя

Варианты деблокады и процедуры extraction активно обсуждались правительством в апреле. Но они ежедневно становились менее реальными. На экстракцию российское правительство просто не согласилось.

Вопреки тому, что даже нейтральная Швейцария, Турция и Папа Римский предлагали свои варианты. Путина “уговорить” не удалось.

Одна попытка деблокады все же была. Группа под командованием ГУР отправилась из Гуляйполя в Мариуполь для прорыва.

Группа выдвинулась в сторону Мариуполя. Прошла какие-то 10-15 км, наткнулась на безумную защиту и должна была отступить.

Из-за самовольности командира 36-й бригады, который пошел на прорыв в неизвестном направлении, многие украинские военные погибли, другие — вынуждены были сдаться в плен. Кроме того, сдались морпехи со всей техникой и боеприпасами.

Их тоже нужно понять. Жить под ежедневными обстрелами, которые никогда не прекращаются, с минимумом еды, воды. На такое не все способны, чисто психологически, — рассказал другой разведчик.

После сдачи нескольких сил украинских военных вариант деблокады стал невозможен. Остался только вариант самостоятельного прорыва защитников Азовстали, он был обречен на смерть всех.

Идти на прорыв могут только боеспособные бойцы: ни гражданских, ни раненых, ни убитых на такую ​​операцию взять нельзя.

Бросить своих мертвых и тем более живых собратьев командиры не могли себе позволить, — рассказал человек, который был на связи с Азовом.

Вертолетные миссии на Азовсталь

Вертолеты были единственным возможным вариантом доставки подкрепления и обеспечения украинских военных. Это было очень опасно. За поставки отвечало Главное управление разведки МОУ. Они производились вертолетами Ми-8.

К защитникам прилетело 16 таких вертолетов, однажды они доставили на завод 72 азовцев. Таких миссий было семь. Это происходило ночью, на малой скорости и высоте.

Летать на такой вертушке — это очень тяжелая история. Вертолет летит прямо над землей. Ну, почти как на машине едешь.

Только скорость у вертолета в разы выше, вы просто несетесь на бешеной скорости на критически малой высоте, — рассказывает бывший чиновник, имеющий опыт таких полетов.

На пятом вылете россияне заметили его и сбили.

На седьмом заходе так же на обратном пути одна вертушка загорелась и упала на оккупированной территории.

Тогда из Днепра подняли другой вертолет, спасательный, чтобы вытащить выживших. Но его уже ждала засада, и с ПЗРК этот вертолет был сбит, — рассказывает источник из силовых ведомств.

Последний подобный полет состоялся примерно за 20 дней до полного выхода защитников из Азовстали.

Эвакуация из Азовстали

Договоренности о выходе бойцов начались с самого “входа” военных на завод. В апреле Давид Арахамия договорился с россиянами о выходе и личном приезде главы ФСБ Бортникова, но защитники Азовстали отказались. Они считали, что их убьют в плену.

У опасения защитников есть причины. Были зафиксированы случаи убийства украинских пленников. Самый известный — с азовцем по имени Дан. Он попал в плен, а на следующий день мать получила фото убитого сына.

Следующие попытки выглядели как игра разведок.

Из-за внутренних споров между российскими службами была возможность именно в те несколько дней выйти из Азовстали. И мы ею воспользовались, — рассказывает разведчик.

Ситуация на заводе была критической — отсутствие пищи, воды, инфекции. Сначала постепенно выпускали гражданских. Только потом начался выход украинских военных из Азовстали.

Все, кто вышел из Азовстали, сейчас находятся в Еленовке. Там 2449 наших людей, — рассказал разведчик.

С россиянами удалось договориться о жизни бойцов, никаких пыток и о подготовке их к обмену.

Мы назвали для себя эту историю Остров надежды, — сказал разведчик.

Ранее мы рассказывали, какова была задача героев Азова.

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