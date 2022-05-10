Сплошной провал! Как западные СМИ оценили речь Путина к 9 мая

От путинской речи ожидали объявления всеобщей мобилизации российских войск, войны и многого другого. В действительности же речь, как и парад, была откровенно слабой.

Путин ограничился коротким выступлением без громких заявлений. Слова “Украина” и “спецоперация” даже не прозвучали. Мировая пресса находится в раздумьях: чего ждать от Москвы дальше?

Западные СМИ назвали парад провальным, как внешнеполитическое и техническое мероприятие. А в Белом доме речь охарактеризовали “ревизионистской историей”.

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Иностранные гости на парад не пришли, войска сопровождала только часть техники, а самолеты так и не поднялись в небо, ссылаясь на плохую погоду. Хотя небо над Москвой было ясным.

Reuters пишут:

Навязчивая демонстрация военного могущества не могла скрыть того факта, что за 75 дней самого большого нападения на европейскую страну со времен Второй мировой войны российская армия не сумела принести Путину победы.

Короткая речь Путина была сочетанием оправданий и лжи. Глава Кремля, как всегда, эксплуатировал историю Второй мировой войны и пытался оправдать нападение на Украину. Похоже, он не знает, что делать с развязанной войной дальше.

Владимир Зеленский в это время принял Джастина Трюдо, Марию Пейчинович-Бурич, а Елена Зеленская — Джилл Байден. Также 9 мая был подписан ленд-лиз.

В своей речи к украинцам Зеленский поздравил всех с Днем победы над нацизмом и заверил, что Крещатик увидит парад победы Украины.

Ранее мы рассказывали, как Россия присваивает себе победу во Второй мировой войне.