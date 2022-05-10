Суцільний провал! Як західні ЗМІ оцінили промову Путіна до 9 травня

Від путінської промови очікували оголошення загальної мобілізації російських військ, війни та багато іншого. Насправді ж промова, як і парад, була відверто слабкою.

Путін обмежився коротким виступом без гучних заяв. Слова “Україна” та “спецоперація” навіть не прозвучали. Світова преса перебуває у роздумах: чого чекати від Москви далі?

Західні ЗМІ назвали парад провальним, як зовнішньополітичний і технічний захід. А у Білому домі промову охарактеризували “ревізіоністською історією”.

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Іноземні гості на парад не завітали, війська супроводжувала лише частина техніки, а літаки так і не піднялись у небо, посилаючись на погану погоду. Хоча небо над Москвою було ясним.

Reuters пишуть:

Нав’язлива демонстрація військової могутності не могла приховати того факту, що за 75 днів найбільшого нападу на європейську країну з часів Другої світової війни російська армія не зуміла принести Путіну перемоги.

Коротка промова Путіна була поєднанням виправдовувань та брехні. Очільник Кремля, як завжди, експлуатував історію Другої світової війни та намагався виправдати наступ на Україну. Схоже, він гадки не має, що робити з розв’язаною війною далі.

Володимир Зеленський у цей час прийняв Джастіна Трюдо, Марію Пейчинович-Бурич, а Олена Зеленська — Джилл Байден. Також 9 травня був підписаний ленд-ліз.

У своїй промові до українців Зеленський привітав усіх з Днем перемоги над нацизмом та запевнив, що Хрещатик побачить парад перемоги України.

Раніше ми розповідали, як Росія привласнює собі перемогу у Другій світовій війні.