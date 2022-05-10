Світ

Суцільний провал! Як західні ЗМІ оцінили промову Путіна до 9 травня

Анастасія Грубрина, практикантка сайту Анна Боль, журналістка Факти ICTV 10 Травня 2022, 16:30

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