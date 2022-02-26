Эта война — на уничтожение Украины как нации! Олег Сенцов о нашем настоящем

Уже третьи сутки Украина отражает вражескую армию. Наши воины стоят сильно, потому что им есть кого защищать. За спинами нашей армии — люди, которые верят в них и всячески поддерживают, не только гуманитарным продовольствием, но и привычно — морально.

В территориальную оборону города Киев записался и известный кинорежиссер, а также бывший узник Кремля Олег Сенцов. Сейчас он стоит на блокпосте и контролирует ситуацию в городе вместе с другими украинскими воинами.

Мы поймали двух диверсантов и передали их соответствующим органам. Оказывается, что люди за 600–800 рублей бросают информацию о расположении наших войск или блокпостов. Нашли записи о них, а также краску, которой они делают пометки. Для меня это ужасно, — делится Олег Сенцов.

Он отмечает, что наши войска отчаянно дерутся за свою землю — как звери. В противоположность противник использует такие низкие методы борьбы — подкуп людей. Также сообщает, что ночью производилась активная зачистка диверсионных групп города.

Все хотят сражаться до конца. Никто не сдаст Киев! Украина вернет свои территории, — констатирует режиссер.

На вопрос о том, радуется ли он, что избавился от надоедливого вопроса журналистов о творческих планах, ответил кратко:

— Сейчас не до шуток, война — это серьезно. И эта война идет на уничтожение Украины как нации.

Также недавно состоялась презентация фильма Олега Сенцова — рецензию на фильм можно прочитать в материале.