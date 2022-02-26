Украина

Эта война — на уничтожение Украины как нации! Олег Сенцов о нашем настоящем

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 26 февраля 2022, 19:41

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