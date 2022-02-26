Ця війна — на знищення України як нації! Олег Сенцов про наше сьогодення

Уже третю добу Україна відбиває атаки ворожої армії. Наші воїни стоять сильно, бо їм є кого захищати. За спинами нашої армії — люди, котрі вірять у них та всяко підтримують. І не лише гуманітарними продовольствами, а й звично — морально.

До територіальної оборони Києва записався і відомий кінорежисер, а також колишній в’язень Кремля Олег Сенцов. Зараз він стоїть на блокпості та контролює ситуацію у місті разом з іншими українськими воїнами.

Ми зловили двох диверсантів і передали їх відповідним органам. Виявляється, що люди за 600–800 рублів кидають інформацію про розташування наших військ чи блокпостів. Знайшли записи про них, а також фарбу, якою вони роблять помітки. Для мене це жахливо, — ділиться Олег Сенцов.

Він наголошує, що наші війська відчайдушно б’ються за свою землю — як звірі. На противагу противник використовує такі ниці методи боротьби — підкуп людей. Також повідомляє, що вночі проводилася активна зачистка диверсійних груп міста.

Усі хочуть битися до кінця. Ніхто не здасть Київ! Україна поверне свої території, — констатує режисер.

На запитання про те, чи радіє він, що позбувся від надокучливого запитання журналістів про творчі плани, відповів коротко:

— Зараз не до жартів, війна — це серйозно. І ця війна іде на знищення України як нації.

Також нещодавно відбулася презентація фільму Олега Сенцова — рецензію на фільм можна прочитати у матеріалі.